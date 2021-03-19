Ипотека под 7%: сколько украинцев уже успели подписать договор
Министерство финансов в пресс-релизе отметило, что сейчас подписано уже 12 договоров в рамках программы "Доступная ипотека под 7%". Общая сумма подписанных договоров составляет более 9 миллионов гривен.
Источник:Министерство финансов Украины
Кто уже принял участие в программе
В Минфине отмечают, что по состоянию на 18 марта 2021 года было подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 миллиона гривен. Однако, еще 57 заявок от украинцев рассматриваются.
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Первичный и вторичный рынок: кто участвует в программе
Для участия в программе подходит не только первичный рынок недвижимости, но и вторичный. Если заявки граждан будут рассмотрены положительно, то общая сумма составит 55,4 миллиона гривен, отмечает Минфин.
Масштабирование "Доступной ипотеки 7%" напрямую зависит от активности как уполномоченных банков, так и граждан,
– отмечают в Минфине.
В общем, в Министерстве надеются на запуск добросовестной конкуренции рынка ипотечного кредитования и строительства жилья.
Результаты программы
Больше всего украинцев сейчас планирует воспользоваться программой "Доступная ипотека под 7%" в Киевской области и городе Киев, а также во Львовской области.
Общий процент поданных заявок по регионам Украины
- Киевская область – 31%
- город Киев – 25%
- Львовская область – 16%
- Харьковская область – 10%
- Ровенская область – 9%
- Хмельницкая область – 4%
- Кировоградская область – 3%
- Сумская область – 2%
Результаты программы "Доступная ипотека под 7%" от 1 марта 2021 года / Инфографика Министерства финансов Украины
Требования к заемщику
- Быть гражданином Украины.
- Возраст должен составлять до 50 лет.
- Не должен иметь собственного жилья площадью более 50 квадратных метров.
- Максимальный доход заемщика и членов семьи не должен превышать 10 средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.
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Что известно о программе "Доступная ипотека под 7%"Государственная программа "Доступная ипотека 7%" разрабатывалась Министерством финансов с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов для широкого круга граждан Украины, утверждает Минфин.
Программа рассчитана на украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть частный дом или квартира, построены не ранее 2018 года.
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