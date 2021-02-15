Программа "Ипотека под 7%" будет рассчитана на тех, кто не в состоянии купить жилье, или взять недвижимость в ипотеку на коммерческих условиях, утверждает Минфин.

Министерство финансов Украины с марта 2021 года обещает украинцам ипотеку под 7%. Государство планирует компенсировать банкам ставки таким образом, чтобы тот, кто берет кредит, платил максимум 7%.

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Ипотека в Украине

Сейчас государство де-юре гарантирует компенсацию части ипотечной ставки из государственного бюджета. Однако де-факто готово возмещать из казны лишь до половины рыночной ставки – то есть с условием, что она не поднимется выше 14%.

Мнения экспертов

Банкир Руслан Спевак прогнозирует, что при среднем сценарие украинцы могут вернуться к тем ставкам, которые были полтора года назад, а это от 17% до 20%.

Президент девелоперской компании Игорь Никонов же считает, что выдачу ипотеки в Украине сейчас тормозит, в основном, проверка происхождения доходов. Ведь, по мнению эксперта, украинец сначала должен доказать откуда у него деньги, а это сделать в современных реалиях довольно тяжелые, поскольку подтверждающие документы есть далеко не у всех.

Нужно показать официальный доход. А многие зарабатывают часть неофициально, и поэтому не может доказать, что в состоянии обслуживать кредит,

— замечает господин Никонов.

В общем, эксперты опасаются, что при худшем сценарии программу вообще могут закрыть из-за нехватки средств в государственном бюджете и в таком случае заемщику придется платить по рыночным ставкам.

Аренда с правом выкупа

Программа "Аренда с правом выкупа" основывается на идее, что украинцы будут арендовать жилье, а оплату за аренду будет вноситься как зачисления выплаты по кредиту. Оформлять такого плана договоры планируют под 5% годовых на период до 20 лет. Плюсом такого рода договоров является то, что в случае внезапной не платежеспособности человек, он может выйти из программы ничего не потеряв.

Финансовый лизинг — это дополнительный инструмент, который предусматривает, что право собственности на квартиру переходит к арендатору в момент полной оплаты,

— анонсирует заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Риски программы

Одной из главных проблем является то, что государство перед началом реализации программы должно сначала выкупить, приобрести или построить недвижимость, которую планирует предоставлять в аренду с последующим правом выкупа. А значит, вложить миллиарды из бюджета страны. Однако, откуда будут браться средства в правительстве еще не решили.

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