Ипотека от Зеленского предусматривает, что государство будет компенсировать банкам часть процентной ставки, чтобы заемщик за пользование кредитом платил 7% годовых. Так 1 марта 2021 первые украинцы уже получили ипотечный кредит.

Кто имеет право на ипотеку

Украинское правительство уверяет, что ипотеку под 7% смогут оформить все желающие граждане. Для этого лишь необходимо иметь минимум 15% от стоимости объекта недвижимости, которая не может превышать 2,5 миллиона гривен. Заемщику могут согласовать кредит на сумму до 2 миллионов гривен с правом выплаты в течение 20 лет.

Актуально Зеленский лично поздравил первые две семьи, получившие ипотеки под 7%

Требования к заемщику

Быть гражданином Украины.

Возраст должен составлять до 50 лет.

Не должен иметь собственного жилья площадью более 50 квадратных метров.

Максимальный доход заемщика и членов семьи не должен превышать 10 средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Средняя заработная плата по Украине за месяц

Киев – 218,12 тысячи гривен

Харьков – 119,69 тысячи гривен

Днепр – 131,63 тысячи гривен

Одесса – 125,53 тысячи гривен

Львов – 125,18 тысячи гривен

Стоит отметить, что тот, кто получит в рамках программы 1 миллион гривен, за 20 лет на процентах переплатит 860 тысяч гривен. Ведь ежемесячный платеж составит 7,7 тысячи гривен ежемесячно.

Процесс оформления ипотеки

Для оформления ипотеки в один из банков нужно предоставить следующий пакет документов:

заявление на участие в программе,

копии паспорта, идентификационного номера, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),

справку о регистрации места проживания заемщика и членов его семьи,

справки о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев.

Какую именно недвижимость можно будет взять в ипотеку

готовую квартиру, имущественные права на нее (в силу договора финансирования строительства. – ЭП);

жилые дома с земельным участком;

объекты незавершенного строительства.

Интересно Сколько времени собирать на собственную квартиру в разных городах Украины: инфографика

Требования к объекту ипотеки

Площадь недвижимости. Один человек или семья из двух человек может получить льготный кредит только на 50 квадратных метров. Дополнительно можно приобрести 20 квадратных метров на каждого следующего члена семьи. Площадь может быть больше, но максимум на 20%. Проценты за дополнительные метры придется платить на общих условиях. Возраст недвижимости – она не должна быть старше трех лет. То есть, в 2021 году льготный кредит будут выдавать на квартиры и дома, построенные с 2018 года.

Сэкономить на желанную квартиру или автомобиль значительно легче, когда не имеете кредитов. Чтобы погасить их и приблизиться к мечте, закажите услугу перекредитования от Идея Банка и получите подарок.