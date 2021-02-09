Ипотека под 5% годовых – когда будет возможна: ответ Шмыгаля
Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под жилье. Ставку кредита снизят до 5% годовых. Купить жилье по таким условиям можно будет уже во второй половине 2021 года.
Источник:24 канал
Об этом премьер-министр сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%,
– заметил Шмыгаль.
Сейчас такую возможность прорабатывают с Национальным банком Украины.
С марта ставка снизится до 7% годовых
Отметим, что уже с марта 2021 года украинцы смогут покупать жилье под 7% годовых. Это предусмотрено государственной программой "Доступное жилье". Однако для определенных категорий населения и это многовато, убежден премьер.
Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше,
– сказал Шмыгаль.
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