Получить собственное жилье мечтают многие украинцы. Однако с украинскими зарплатами купить его могут далеко не все. Как выход - арендовать жилье или взять ипотеку.

Источник: 24 канал

Ипотека или аренда: Новостройки

Поскольку цены на жилье и аренду ощутимо различаются в разных областях, мы рассчитаем что выгоднее – аренда или ипотека – на примере киевских цен.

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Средняя ставка по ипотечному кредиту в Украине в октябре 2020 года была на уровне 17,2% на первичном рынке, сообщает Нацбанк.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке Киева – 1 709 512 гривен по данным сайта dom.ria. А стоимость арендной платы за однокомнатку составила 7 624 гривны в декабре в Киеве по данным Госстата.

На 20 лет…

Если взять ипотеку под 17,2% на сумму 1,7 миллиона гривен с первоначальным взносом 25% на 20 лет, то в целом вы заплатите 3,9 миллиона гривен .

. Если вы эти 20 лет будете арендовать квартиру (допустим инфляция составит 5% ежегодно как таргетирует НБУ), то заплатите 3,02 миллиона гривен.

Поэтому аренда жилья все же выгоднее. Более того, при аренде жилья, там уже есть мебель и вы не делаете ремонт. При покупке квартиры за ипотечный кредит, это все нужно делать за свой счет, но зато на выходе вы имеете собственную квартиру.

На 10 лет…

Если при тех же условиях взять ипотеку на 10 лет, то в целом вы заплатите 2,8 миллиона гривен .

на 10 лет, то в целом вы заплатите . Если вы эти 10 лет будете арендовать квартиру, то заплатите 1,15 миллиона гривен.



Выгодно ли покупать квартиру в новостройках / Pexels

Ипотека или аренда: вторичный рынок

Заметим, что выгоднее покупать квартиры на вторичном рынке. Поскольку ипотечная ставка там существенно ниже – 14,3% по состоянию на октябрь 2020 по данным НБУ. Кроме того, затраты на ремонт в таких квартирах ниже.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в сентябре 2020 года была на уровне 51 500 долларов по данным OLX Недвижимость. Это примерно 1,44 миллиона гривен.

На 20 лет…

Если взять ипотеку под 14,3% на сумму 1,44 миллиона гривен с первоначальным взносом 25% на 20 лет, то в целом вы заплатите 2,99 миллиона гривен.

Если вы эти 20 лет будете арендовать квартиру (допустим инфляция составит 5% ежегодно как таргетирует НБУ), то заплатите 3,02 миллиона гривен.

На 10 лет…

Если при тех же условиях взять ипотеку на 10 лет, то в целом вы заплатите 2,22 миллиона гривен.

Если вы эти 10 лет будете арендовать квартиру, то заплатите 1,15 миллиона гривен.

Обратите внимание! Это лишь приблизительные цифры, которые журналисты 24 канала подсчитали на основе данных от НБУ, Госстата и сайте по продаже / аренде жилья.

Брать ипотеку или арендовать жилье – зависит от обстоятельств. Если есть стабильная работа и зарплата, то лучше взять ипотеку, ведь несмотря на более высокие ежемесячные платежи, вы будете иметь собственное жилье. Если же нет стабильного заработка, то ипотека может стать обузой.

Если же ипотека не для вас, а вы выбрали аренду или сбережения на покупку недвижимости – то советуем пользоваться депозитом или другими инвестиционными инструментами, чтобы инфляция не "съедала" ваших денег.

Если все же выбрали ипотеку, то 24 канал подготовил несколько советов как на ней сэкономить.

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Как экономить на ипотеке

Спецпредложения от застройщиков

Строительные компании часто имеют совместные ипотечные программы с банками. Подав заявку на ипотеку через застройщика, можно сэкономить 1-1,5% годовой ставки.

Спрашивайте о скидках у застройщика

Если покупаете последнюю квартиру в доме на непопулярном этаже – то можете ожидать скидку. В любом случае, спросить стоит.

Иногда застройщики не расплачиваются деньгами перед поставщиками материалов, а хранят за ними квартиры, которые те потом продают дешевле. Если выйти на них, то можно купить квартиру на 1-2 тысячи гривен дешевле за квадратный метр.

Выбирайте страховку

Есть ряд услуг, которые банк навязывает: от страхования до услуг оценщика. Отказаться нельзя, но выбрать самый выгодный для вас вариант вы имеете право, если выделите время, чтобы просмотреть все предложения от банка. Помните, что банк не может предоставить вам только один вариант, у вас должен быть выбор.

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Верните налоги

Вы можете вернуть налоги с уплаченных процентов по ипотеке. Оформить возврат НДФЛ нужно в фискальной службе. Это нужно делать каждый год. К примеру вы взяли ипотечный кредит в 2020 году на 5 лет. Соответственно вам ежегодно с 2021 по 2026 нужно подавать на возврат налогов с уплаченных процентов за предыдущий год.

Сэкономить на желанную квартиру или автомобиль значительно легче, когда не имеете кредитов. Чтобы погасить их и приблизиться к мечте, закажите услугу перекредитования от IdeaBank и получите подарок.