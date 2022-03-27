Инвесторы массово продают китайские акции: в стране рекордные оттоки иностранного капитала
Источник:Ярослав Железняк у фейсбуке
Китай столкнулся со вторым по величине ежемесячным оттоком иностранного капитала с 2014 года. Инвесторы за месяц продали китайские акции на 9,5 миллиарда долларов.
За последние 8 лет большие суммы инвесторы выводили только один раз – когда началась пандемия COVID-19. Тогда инвесторы вывели из страны 10,6 миллиарда долларов.
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Нынешние оттоки происходят на фоне рисков, связанных с экономическими санкциями против России.
Кроме этого, в прошлом месяце иностранцы продали китайские гособлигации в юанях также на рекордную сумму – 5,6 миллиарда в эквиваленте.
В целом Россия несет разрушительные последствия для всего, с чем хоть как-то связана,
– заметил Ярослав Железняк.