Министерство торговли США добавило в санкционный список китайскую компанию Skyrizon. Эта компания является инвестором украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич".

Китайская компания попала в санкционный список конечных военных пользователей. Об этом сообщает Министерство торговли США.

К слову Из-за новых американских санкций: швейцарская страховая компания вышла из "Северного потока-2"

Skyrizon – китайская государственная компания, стремление которой приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США,

– говорится в релизе Министерства.

По словам министра Уилбура Росса, такие меры США послужат предупреждением экспортному сообществу о существенных связи Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая.

Зато в компании действия Соединенных Штатов назвали неправомерными, а обвинения – необоснованными. Сейчас Skyrizon оценивает возможные риски от санкций.

Коротко о компании Skyrizon и "Мотор Сич"