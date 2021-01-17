Китайский инвестор "Мотор Сичи" попал под американские санкции
Министерство торговли США добавило в санкционный список китайскую компанию Skyrizon. Эта компания является инвестором украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич".
Китайская компания попала в санкционный список конечных военных пользователей. Об этом сообщает Министерство торговли США.
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Skyrizon – китайская государственная компания, стремление которой приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США,
– говорится в релизе Министерства.
По словам министра Уилбура Росса, такие меры США послужат предупреждением экспортному сообществу о существенных связи Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая.
Зато в компании действия Соединенных Штатов назвали неправомерными, а обвинения – необоснованными. Сейчас Skyrizon оценивает возможные риски от санкций.
Коротко о компании Skyrizon и "Мотор Сич"
- Skyrizon – это китайская государственная компания. В 2020 году она вместе с компанией DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского установила контроль за "Мотор Сич".
- Последняя является одним из крупнейших в мире производителем авиационных двигателей. США с самого начала были против продажи "Мотор Сичи" китайским компаниям.
- В Соединенных Штатах опасаются, что через украинскую компанию Китай получит технологии производства авиадвигателей, которые будет использовать в военной сфере.
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