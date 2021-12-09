Учитывая достаточно неблагоприятные условия в Украине, инвесторы не очень охотно вкладывают деньги. Об этом сообщил в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале министр финансов Сергей Марченко.
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По его словам, последняя информационная кампания достаточно негативно повлияла на наши перспективы. Это касается не только потенциальных инвесторов, но и в целом возможности правительства Украины размещаться на международных рынках.
Ситуация с инвестициями может улучшиться
В то же время это не означает, что Украина имеет плохое экономическое положение. Ведь в нашем государстве есть:
- внутренний инвестор;
- государство как инвестор;
- международные институты, которые нас поддерживают.
Это позволяет создать буфер с определенным запасом прочности и оптимистично смотреть в будущее. Это позволяет нам в целом ожидать, что постепенно инвестиционный климат улучшится,
– подчеркнул Марченко.
Он пояснил, что пока рано подводить итоги 2021 года. Потому что последние информационные истории довольно негативно повлияли на наши перспективы. Украине желательно их быстро миновать и начать год без похожих информационных фонов.
"В 2021 году надо увидеть (инвестиционную ситуацию – 24 канал). Есть надежда, что он (баланс – 24 канал) все же будет положительным", – отметил министр.
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