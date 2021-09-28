Инвестиции в Украину в 2021 году: больше поступило из стран ЕС
28 сентября 2021 , 16:25Читати новину українською
Источник:Национальный банк Украины
Почти 100% прямых инвестиций в Украину поступило из стран Европейского Союза за II квартал 2021 года. В общем прямые инвестиции в Украину за это время составили около 1,35 миллиарда долларов.
Инвестиции из ЕС
За II квартал (апрель – июнь) 2021 года инвестиции из стран ЕС составили 1,34 миллиарда долларов.
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По данным НБУ, больше всего прямых инвестиций во II квартале поступило из:
- Нидерландов – 922,8 миллиона долларов,
- Германии – 242,9 миллиона долларов.
Что такое прямые иностранные инвестицииСогласно методологии МВФ прямые иностранные инвестиции – это зарубежные инвестиции, величиной более чем 10 процентов уставного капитала, дает заинтересованной стороне право на участие в управлении предприятием.
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