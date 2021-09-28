Инвестиции из ЕС

За II квартал (апрель – июнь) 2021 года инвестиции из стран ЕС составили 1,34 миллиарда долларов.

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По данным НБУ, больше всего прямых инвестиций во II квартале поступило из:

  • Нидерландов – 922,8 миллиона долларов,
  • Германии – 242,9 миллиона долларов.

Что такое прямые иностранные инвестиции

Согласно методологии МВФ прямые иностранные инвестиции – это зарубежные инвестиции, величиной более чем 10 процентов уставного капитала, дает заинтересованной стороне право на участие в управлении предприятием.
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