Интересы Германии и США оказались важнее, чем Украины, – Фурса о "Северном потоке-2"
Источник:24 канал
США и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2". Экономические интересы этих стран оказались важнее, чем поддержка Украины.
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, украинская власть должна понимать, что государству не всегда все будут помогать.
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Фурса отметил, что для Германии "Северный поток-2" является сугубо экономическим проектом. В то же время в случае нападения на Украину со стороны России немецкая сторона гарантирует свою помощь.
Однако Фурса заявил, что этого может быть для Украины мало.
Есть экономические интересы Германии, есть интересы США и здесь они оказались важнее, чем поддержка Украины,
– отметил инвестиционный банкир.
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