Объединение с европейской энергосистемой: какие преимущества это даст Украине

Едва ли не единственным недостатком, в случае объединения с европейской энергосистемой, можно назвать незначительное повышение цен против ряда существенных преимуществ. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу эксперт по энергетическим вопросам Андриан Прокип.

Интеграция в европейскую энергосистему

Эксперт выделил ряд преимуществ и положительных моментов. Речь идет о лучшей экономической интеграции в европейское сообщество, целостность украинской энергосистемы, усиление конкуренции и возможности для экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран.

Больше об этом "Русский киловатт – иди нах*й": как Украина поставила на место соседей, развязавших войну

Риски интеграции

Среди негативных последствий такой интеграции эксперт назвал незначительное повышение цен, которое может произойти из-за отмены государственного контроля за тарифами.

Проблемным остается вопрос регулирования нашего энергорынка. Европейцы, в отличие от нас, не устанавливают государственный контроль за тарифами. Такая позиция не слишком устраивает наших европейских коллег. Они хотят ослабления политики госрегулирования, – рассказал эксперт.

Преимущества интеграции в европейскую энергосистему

Если Украина объединится с европейской энергосистемой, то, по словам Андриана Прокипа, это позволит улучшить Украине экономическую интеграцию в европейское сообщество. Ведь, обладая сильной экономической базой, страна сможет легче интегрироваться на политическом уровне.

Еще одной положительной чертой станет целостность украинской энергосистемы. Эксперт объясняет, что в Украине энергосистема была разделена на две части. Первая – синхронизированная с Россией и Беларусью, а вторая имеет прямое отношение к Бурштынскому энергоострову.

Он являет собой мощности части Франковской, Львовской, Закарпатской областей. Часть эта была синхронизирована с европейскими странами. По сути, у нас в Бурштыне была только одна большая станция генерации. Ею занимались на Бурштынской ТЭС,

– делится он.

Ужесточение конкуренции

Еще один позитив – это усиление конкуренции, считает Прокип. "Когда мы выйдем на европейский энергорынок, наши компании станут маленькими игроками на мощном рынке. Такая ситуация положительно отразится на ценах. В первую очередь – на ценах на электричество для промышленности", – считает эксперт по энергетическим вопросам.

Возможности для экспорта

Эксперт считает, что у Украины появятся возможности экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран. Он объясняет, что когда Украина была связана с российской и белорусской системами, у страны была возможность экспортировать незначительное количество энергии в Беларусь, до момента, когда там появилась собственная АЭС. "К тому же некоторое количество электроэнергии мы могли экспортировать в Молдову. Основная часть экспорта приходилась на Бурштынскую ТЭС", – добавляет Прокип.

Вдобавок ко всему, 2/3 нашего электричества является углеродно нейтральным. Это позволит усилить наши позиции в соответствующем сегменте европейского рынка. Поскольку в Европе уделяют особое внимание именно углеродному следу от производств,

– рассказывает он.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций: смотрите видео