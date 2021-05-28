Иностранцы существенно увеличили инвестиции в ОВГЗ Украины: о какой сумме идет речь

14:31

Министерство финансов Украины сообщило, что в течение текущей недели портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) в собственности нерезидентов увеличился на более чем 1 миллион гривен. Портфели же Национального банка и территориальных общин – не изменились.