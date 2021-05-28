Как выросли различные портфели ОВГЗ за неделю

Портфели нерезидентов

За неделю (21 мая по 28 мая 2021 года) портфель нерезидентов вырос на 1,06 миллиона гривен.

С начала 2021 года – на 13,03 миллиона гривен.

Обратите внимание За апрель госдолг Украины увеличился на 20 миллиардов

Напомним, что 20 апреля 2021 года Минфин сообщил, что поднял ставки на гособлигации, в результате чего удалось привлечь на первом же аукционе ОВГЗ 4,59 миллиарда гривен в госбюджет. Это произошло сразу после того, как НБУ поднял учетную ставку до 7,5%.

Общая стоимость ОВГЗ, которыми обладают нерезиденты, составляет 98,32 миллиона гривен и соответствует доле в 10,19% в структуре собственников ОВГЗ.

Портфель украинских банков

В Минфине отметили, что украинские банки остаются владельцами ОВГЗ с общей долей 51,78%. В течение текущей недели их портфель увеличился более чем на 3 миллиона гривен.

Портфель юридических лиц

За неделю юридические лица увеличили свой портфель на более 1,6 миллиона гривен. Он составляет 4,63% от общего номинально-амортизационной стоимости ОВГЗ, находящихся в обороте.

С начала 2021 года ОВГЗ в собственности юридических лиц вырос более чем 11,9 миллиона гривен.

Портфель физических лиц

За неделю портфель физических лиц вырос на 210 миллионов гривен и сейчас составляет 1,72% в структуре собственников ОВГЗ.

С начала 2021 года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась более чем 6 миллионов гривен.

Что такое ОВГЗ Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин