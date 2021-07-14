Правительство предлагает приравнять условия труда иностранцев к украинцам в Украине

Кабмин предлагает принять определенные изменения в законодательство, которые бы упростили условия труда иностранцев и лиц без гражданства. В определенной степени законодательная инициатива уравнивает в правах украинцев и иностранцев в нашей стране. Правда, только в вопросах работы.

Как рассказал нардеп Алексей Гончаренко, документ имеет целью усовершенствовать рабочее законодательство.

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Главным образом инициатива призвана установить равные условия оплаты труда как для граждан Украины, так и для иностранцев или лиц без гражданства.

Что еще изменится

Совершенствуется основание выдачи или продления действия разрешений на применение труда иностранцев или лиц без гражданства.

Создается правовая основа для применения труда иностранцев или лиц без гражданства, находящихся в Украине для обучения.

Совершенствуется список документов, представляемых работодателями для получения разрешения на применение труда отдельных категорий иностранных работников.

В Министерстве юстиции напомнили особенности трудоустройства иностранцев. Согласно Конституции, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, что и украинцы. Однако есть определенные исключения, установленные Конституцией.

Как иностранцу устроиться на работу в Украине

Иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, могут работать на предприятиях, в учреждениях и организациях, или заниматься другой трудовой деятельностью в порядке, установленном для граждан Украины.

В то же время закон "О занятости населения" говорит, что работодатель, который хочет взять в штат иностранца, должен получить разрешение в областном центре занятости. Это разрешение выдается на определенный срок и на определенную должность.