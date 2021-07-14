Как рассказал нардеп Алексей Гончаренко, документ имеет целью усовершенствовать рабочее законодательство.
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Главным образом инициатива призвана установить равные условия оплаты труда как для граждан Украины, так и для иностранцев или лиц без гражданства.
Что еще изменится
- Совершенствуется основание выдачи или продления действия разрешений на применение труда иностранцев или лиц без гражданства.
- Создается правовая основа для применения труда иностранцев или лиц без гражданства, находящихся в Украине для обучения.
- Совершенствуется список документов, представляемых работодателями для получения разрешения на применение труда отдельных категорий иностранных работников.
В Министерстве юстиции напомнили особенности трудоустройства иностранцев. Согласно Конституции, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, что и украинцы. Однако есть определенные исключения, установленные Конституцией.
Как иностранцу устроиться на работу в Украине
Иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, могут работать на предприятиях, в учреждениях и организациях, или заниматься другой трудовой деятельностью в порядке, установленном для граждан Украины.
В то же время закон "О занятости населения" говорит, что работодатель, который хочет взять в штат иностранца, должен получить разрешение в областном центре занятости. Это разрешение выдается на определенный срок и на определенную должность.