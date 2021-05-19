Банк Англии прогнозирует, что инфляция в Великобритании в 2022 и 2023 годах снизится до 2%. Губернатор банка Эндрю Бейли же заявил, что учреждение будет внимательно наблюдать за ростом инфляции и принимать меры в случае необходимости .

Что такое инфляция Инфляция – это рост общего уровня цен, который отражает снижение покупательной способности денежной единицы . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.