Рост инфляции
Банк Англии заявил, что инфляция в Великобритании превышает целевые показатели в 2%. Регулятор ожидает, что в конце 2021 года она достигнет 2,5%. Рост инфляции связан с мировым ростом цен, в частности на нефть.
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Рост цен
Потребительские цены сейчас находятся на самом высоком уровне с марта 2020 года. Управление национальной статистики отметило, на увеличение цен на бензин прямо повлиял роста цены на нефть. Стоит отметить, что в настоящее время цены на бензин находятся на самом высоком уровне с января 2020 года.
Прогноз Банка Англии
Банк Англии прогнозирует, что инфляция в Великобритании в 2022 и 2023 годах снизится до 2%. Губернатор банка Эндрю Бейли же заявил, что учреждение будет внимательно наблюдать за ростом инфляции и принимать меры в случае необходимости.
Что такое инфляцияИнфляция – это рост общего уровня цен, который отражает снижение покупательной способности денежной единицы. Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.
График инфляции в Великобритании в апреле 2021 года / Инфографика BBC News