С начала текущего года потребительские цены в Украине выросли на 10,9%. В то время как в апреле этот показатель пошел вверх на 3,1% по сравнению с первым месяцем весны 2022 года.

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Ситуация с инфляцией в Украине

Базовая инфляция в Украине в апреле текущего года составляет 3% против данного показателя в марте. В то же время с начала года инфляция выросла на 8,1%. Однако в годовом исчислении инфляция достигла 16,4%.

Инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, в результате которого фиксируют снижение покупательной способности денежной единицы. Добавляют, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу она несет для экономики.

Добавим, что рост инфляции – это проблема не только Украины, но и всего мира. К примеру, в Китае согласно последним данным об инфляции, индекс цен производителей за апрель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это выше ожиданий аналитиков на уровне 7,7%, пишет CNBC. Индекс потребительских цен тоже пошел на 2,1% в годовом расчете, тогда как аналитики ожидали, что этот показатель остановится на уровне 1,8%.

Что происходит с ценами на продукты

В апреле 2022 года цены на продукты выросли на 4,2%. Стоимость алкоголя и табачных изделий пошла вверх на 4,8%. В то время как одежда и обувь подорожали на 0,5%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды горючего выросли на 0,6%. Добавим, что Кабмин преследует цель подать на рассмотрение в украинский парламент законопроекты о введении моратория на повышение тарифов. Чиновники предлагают, чтобы это продолжалось до окончания войны и 6 месяцев после.

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