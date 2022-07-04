Экономическая стратегия Эрдогана не работает: инфляция в Турции достигла новых максимумов

Президент Турции Эрдоган продолжает придерживаться политики низких ставок. Из-за этого уровень инфляции в стране вплотную приблизился к рекордным показателям 1998 года в 80% годовых, а национальная валюта обесценивается.

Инфляция в Турции

Уровень инфляции в Турции растет уже длительное время. Так, в июне он составил 78,6% годовых, что чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков в 80% годовых. Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз инфляции в Турции на конец года с 65% до 75%.

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Политика низких ставок

инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет экономике.

Обычно реакцией на стремительный рост инфляции является повышение учетной ставки, однако Эрдоган продолжает настаивать на политике низких ставок. Поэтому президент Турции приказал Центробанку держать базовую ставку заимствований значительно ниже уровня инфляции.

Что происходит с лирой

Стоит напомнить, что в конце декабря прошлого года Эрдоган уже заявлял, что политика низких ставок – часть успешной "войны за экономическую независимость". Тогда он апеллировал к тому, что ранее уже снизил инфляцию в Турции до 4% и добьется этого снова. Однако инфляция с тех пор только обновила новый рекорд.

Из-за стремительного роста инфляции и низкой ставки турецкая лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев. Из-за падения курса цены в стране выросли, поскольку Турция зависит от импорта, особенно энергоносителей. Тенденция ухудшилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители.

Ситуация с инфляцией в мире

Недавно турецкие власти объявили о повышении минимальной заработной платы на 30% – через шесть месяцев после повышения базовой ставки оплаты труда на 50%. Goldman Sachs уже предупредили, что очередное повышение минимальной заработной платы может привести к "спирали цены и заработной платы".

В ответ на стремительный рост уровня инфляции Центробанки двух стран из группы G7 подняли процентные ставки (Великобритания и США). Федеральная резервная система США пошла на самое одномоментное поднятие базовой процентной ставки с 1994 года. Тогда как в Великобритании в этот четверг пошли на такой шаг в пятый раз подряд.

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В Украине уровень инфляции тоже продолжил расти и по результатам составил 18% годовых. В ответ НБУ поднял уровень учетной ставки до 25% годовых. В Нацбанке прогнозируют, что в конце текущего года инфляция в Украине пересечет уровень в 20%.

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что вряд ли Украина повторит сценарий экономической ситуации в 1990-х. Он подчеркнул, что 20% годовых – это тот уровень, который можно контролировать.

Напомним, что повышение учетной ставки является одним из инструментов монетарной политики, с помощью которого НБУ устанавливает ориентир относительно стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего, это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины.

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