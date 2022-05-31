Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. Это привело к дискуссиям о том, как можно уменьшить негативные последствия для экономики.

Издание отмечает, что в Европейском центральном банке думают о том, как быстро повысить процентные ставки с рекордно низких уровней.

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Рост цен в Европейском Союзе

В целом в мае потребительские цены выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, превысив средний показатель в 7,8%. Ускорение было вызвано подорожанием пищевых продуктов и энергоносителей после того, как к этому привела война России в Украине. Показатель базовой инфляции, исключающий краткосрочные ценовые колебания, вырос на 3,8%.

Экономист Commerzbank Кристоф Вейл считает, что быстрого замедления инфляции в еврозоне не видно.

Даже если не будет остановки поставок российской нефти и газа, и если годовой рост цен на энергоносители значительно упадет с течением года, уровень инфляции, вероятно, все равно будет около 6% к концу года,

– считает эксперт.

Основная причина – война России против Украины

Евро продолжал снижаться по отношению к доллару, упав на 0,5% до 1,0727. Хотя рост цен должен достичь пика в этом квартале, он все равно будет в среднем превышать цель ЕЦБ в 2% в следующем году, согласно прогнозам Европейского Союза.

Производство также замедлилось на фоне высоких цен на сырье и вынужденного изменения цепочек поставок. Между тем запрет ЕС на российскую нефть может еще больше усилить давление на цены, которые уже растут из-за сбоев в поставках пшеницы и удобрений.

Война России против Украины и ответ, который она вызвала, остается наибольшим риском для экономики еврозоны. Европейские правительства ввели ряд мер, чтобы облегчить нагрузку. Несмотря на это, в этом месяце цены рекордно выросли во Франции, Италии и Испании.

После того, как немецкая инфляция достигла 8,7%, министр финансов Кристиан Линднер назвал борьбу с ней "главным приоритетом", в то же время выступая за прекращение экспансивной фискальной политики.

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