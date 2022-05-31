Издание отмечает, что Европейскому центральному банку думают о том, как быстро повысить процентные ставки с рекордно низких уровней.

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Рост цен в Европейском Союзе

В мае потребительские цены подскочили на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, превысив средний показатель в 7,8%. Ускорение было вызвано удорожанием пищевых продуктов и энергоносителей после того, как это призвала война России в Украину. Показатель базовой инфляции, исключающий краткосрочные ценовые колебания, вырос на 3,8%.

Экономист Commerzbank Кристоф Уэйл считает, что быстрого замедления инфляции в еврозоне не видно.

Даже если не будет остановки поставки российской нефти и газа, и если годовой рост цен на энергоносители значительно упадет с течением года, уровень инфляции, вероятно, все равно будет около 6% до конца года.

– считает эксперт.

Основная причина – война России против Украины

Евро продолжал снижаться по отношению к доллару, упав на 0,5% до 1,0727. Хотя рост цен должен достичь пика в этом квартале, он все равно будет в среднем превышать цель ЕЦБ в 2% в следующем году, согласно прогнозам Европейского Союза.

Производство также замедлилось на фоне высоких цен на сырье и вынужденной смены цепочек поставок. Между тем, запрет ЕС на российскую нефть может еще больше усилить давление на цены, которые уже растут из-за сбоев в поставках пшеницы и удобрений.

Война России против Украины и ответ, который она вызвала, остается самым большим риском для экономики еврозоны. Европейские правительства ввели ряд мер, чтобы облегчить нагрузку. Тем не менее, в этом месяце цены рекордно выросли во Франции, Италии и Испании.

После того, как германская инфляция достигла 8,7%, министр финансов Кристиан Линднер назвал борьбу с ней "главным приоритетом", одновременно выступая за прекращение экспансивной фискальной политики.

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