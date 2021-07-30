Инфляция ускорится: НБУ изменил прогноз до конца 2021 года

Национальный банк Украины повысил прогноз роста инфляции в 2021 году, учитывая стремительный рост цен. Однако, ожидается, что к цели в 5% она вернется, как и раньше, во второй половине 2022 года.

Уровень инфляции

Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% годовых и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, считают в НБУ. Напомним, что в апрельском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 8%.

Важно Инфляция – это надолго, – предупреждают в МВФ

Ускорение инфляции

Глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10% , но замедлится в конце 2021 года, прогнозируемо в уже в IV квартале 2021 года.

Регулятор рассказал, что своего пика инфляция в Украине достигнет осенью 2021 года. Это будет связано с:

из-за роста высоких мировых цен,

дальнейшего восстановления внутреннего спроса,

низкой базы сравнения, после чего она начнет снижаться.

В конце 2021 показатель составит 9,6%, а во второй половине 2022 года – вернется к цели 5%,

– говорится в сообщение НБУ.

Снижению инфляции будет способствовать:

ужесточение монетарной политики,

высокие урожаи,

коррекция мировых цен на сырьевые товары,

исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года.

Что такое инфляция Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

Другие прогнозы НБУ

В НБУ ожидают, что ВВП вырастет на 3,8% по итогам 2021 года, а в 2022 – 2023 годах будет близко к 4%.

вырастет на 3,8% по итогам 2021 года, а в 2022 – 2023 годах будет близко к 4%. Уровень безработицы в среднем в 2021 года снизится до 9,1%, а в 2022 году – приблизится к 8,5%.

в среднем в 2021 года снизится до 9,1%, а в 2022 году – приблизится к 8,5%. Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в 2022 году.

в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в 2022 году. Реальная зарплата – на 8,7% в 2021 году и на 3,9% в следующем году.