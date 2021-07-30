Инфляция ускорится: НБУ изменил прогноз до конца 2021 года

30 июля 2021 , 12:44
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Источник:

Национальный банк Украины

Национальный банк Украины повысил прогноз роста инфляции в 2021 году, учитывая стремительный рост цен. Однако, ожидается, что к цели в 5% она вернется, как и раньше, во второй половине 2022 года.

Уровень инфляции 

Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% годовых и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, считают в НБУ. Напомним, что в апрельском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 8%.

Важно Инфляция – это надолго, – предупреждают в МВФ

Обратите внимание! Глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года, прогнозируемо в уже в IV квартале 2021 года.

Ускорение инфляции

Регулятор рассказал, что своего пика инфляция в Украине достигнет осенью 2021 года. Это будет связано с:

  • из-за роста высоких мировых цен,
  • дальнейшего восстановления внутреннего спроса,
  • низкой базы сравнения, после чего она начнет снижаться.

В конце 2021 показатель составит 9,6%, а во второй половине 2022 года  вернется к цели 5%,
говорится в сообщение НБУ.

Снижению инфляции будет способствовать:

  • ужесточение монетарной политики,
  • высокие урожаи,
  • коррекция мировых цен на сырьевые товары,
  • исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года.
Напомним , что из-за инфляционного давление НБУ 22 июля 2021 года повысил учетную ставку до 8%, подробнее об этом, читайте в другом материале Экономики 24
.

Что такое инфляция 

Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

Другие прогнозы НБУ

  • В НБУ ожидают, что ВВП вырастет на 3,8% по итогам 2021 года, а в 2022 – 2023 годах будет близко к 4%.
  • Уровень безработицы в среднем в 2021 года снизится до 9,1%, а в 2022 году – приблизится к 8,5%. 
  • Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в 2022 году.
  • Реальная зарплата – на 8,7% в 2021 году и на 3,9% в следующем году.
Автор: Дар'я Вереньова