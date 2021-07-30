Уровень инфляции
Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% годовых и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, считают в НБУ. Напомним, что в апрельском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 8%.
Важно Инфляция – это надолго, – предупреждают в МВФ
Ускорение инфляции
Регулятор рассказал, что своего пика инфляция в Украине достигнет осенью 2021 года. Это будет связано с:
- из-за роста высоких мировых цен,
- дальнейшего восстановления внутреннего спроса,
- низкой базы сравнения, после чего она начнет снижаться.
В конце 2021 показатель составит 9,6%, а во второй половине 2022 года – вернется к цели 5%,
– говорится в сообщение НБУ.
Снижению инфляции будет способствовать:
- ужесточение монетарной политики,
- высокие урожаи,
- коррекция мировых цен на сырьевые товары,
- исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года.
Что такое инфляцияИнфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.
Другие прогнозы НБУ
- В НБУ ожидают, что ВВП вырастет на 3,8% по итогам 2021 года, а в 2022 – 2023 годах будет близко к 4%.
- Уровень безработицы в среднем в 2021 года снизится до 9,1%, а в 2022 году – приблизится к 8,5%.
- Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в 2022 году.
- Реальная зарплата – на 8,7% в 2021 году и на 3,9% в следующем году.