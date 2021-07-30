Уровень инфляции

Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% годовых и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, считают в НБУ. Напомним, что в апрельском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 8%.

Важно Инфляция – это надолго, – предупреждают в МВФ

Обратите внимание! Глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года, прогнозируемо в уже в IV квартале 2021 года.

Ускорение инфляции

Регулятор рассказал, что своего пика инфляция в Украине достигнет осенью 2021 года. Это будет связано с:

из-за роста высоких мировых цен,

дальнейшего восстановления внутреннего спроса,

низкой базы сравнения, после чего она начнет снижаться.

В конце 2021 показатель составит 9,6%, а во второй половине 2022 года – вернется к цели 5%,

– говорится в сообщение НБУ.

Снижению инфляции будет способствовать:

ужесточение монетарной политики,

высокие урожаи,

коррекция мировых цен на сырьевые товары,

исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года.

Напомним , что из-за инфляционного давление НБУ 22 июля 2021 года повысил учетную ставку до 8%, подробнее об этом, читайте в другом материале Экономики 24.

Что такое инфляция Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

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