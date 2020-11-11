В октябре 2020 года в Украине ускорилась потребительская инфляция. Весной она составляла 2,3%, а в октябре – 2,6%. Поэтому, цены на некоторые товары также подскочили. Что именно подорожало – рассказываем дальше.

Инфлянция в Украине возросла из-за ослабления гривны, подорожания энергоносителей и плохих показателей урожая отдельных культур. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Важно В Украине вдвое ускорился рост цен: что подорожало больше всего

В то же время, по подсчетам Нацбанка, инфляцию сдерживали увеличение предложения других продуктов питания, часть из которых имеет временный характер, а также слабый потребительский спрос на отдельные товары.

Что подорожало в Украине

Довольно быстро подорожало растительное масло на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости майонеза и маргарина.

на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости Повысились темпы роста цен на хлеб и макаронные изделия вследствие подорожания сырья и энергетических ресурсов.

вследствие подорожания сырья и энергетических ресурсов. Рост производственных расходов привел к повышению цен на мясные продукты.

Вернулись к росту цены на бытовую технику, замедлилось падение цен на электронику, а рост стоимости мебели и автомобилей ускорился.

Обратите внимание! Инфляция – это общее повышение цен на товары и услуги. Подробнее о динамике инфляции в Украине – читайте по ссылке.

Что подешевело в октябре

В то же время замедлилось подорожание сыров и сливочного масла , что связано со значительным предложением.

, что связано со значительным предложением. Дешевле чем в 2019 году остались одежда и обувь , в том числе из-за слабого спроса вследствие активного использования гражданами возможностей для дистанционной работы и обучения.

, в том числе из-за слабого спроса вследствие активного использования гражданами возможностей для дистанционной работы и обучения. Продолжили дешеветь овощи.

В Нацбанке отметили, что потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона 5%.



Как изменились цены в Украине за год / Инфографика 24 канала