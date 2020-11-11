Инфляция в Украине в октябре ускорилась: товары подорожали
В октябре 2020 года в Украине ускорилась потребительская инфляция. Весной она составляла 2,3%, а в октябре – 2,6%. Поэтому, цены на некоторые товары также подскочили. Что именно подорожало – рассказываем дальше.
Инфлянция в Украине возросла из-за ослабления гривны, подорожания энергоносителей и плохих показателей урожая отдельных культур. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
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В то же время, по подсчетам Нацбанка, инфляцию сдерживали увеличение предложения других продуктов питания, часть из которых имеет временный характер, а также слабый потребительский спрос на отдельные товары.
Что подорожало в Украине
- Довольно быстро подорожало растительное масло на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости майонеза и маргарина.
- Повысились темпы роста цен на хлеб и макаронные изделия вследствие подорожания сырья и энергетических ресурсов.
- Рост производственных расходов привел к повышению цен на мясные продукты.
- Вернулись к росту цены на бытовую технику, замедлилось падение цен на электронику, а рост стоимости мебели и автомобилей ускорился.
Что подешевело в октябре
- В то же время замедлилось подорожание сыров и сливочного масла, что связано со значительным предложением.
- Дешевле чем в 2019 году остались одежда и обувь, в том числе из-за слабого спроса вследствие активного использования гражданами возможностей для дистанционной работы и обучения.
- Продолжили дешеветь овощи.
В Нацбанке отметили, что потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона 5%.
Как изменились цены в Украине за год / Инфографика 24 канала
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