Потребительские цены в Украине по сравнению с ноябрем и декабрем 2021 года выросли на несколько десятых процента. Теперь инфляция составляет 1,3%.

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Как изменились показатели

В декабре 2021 года показатель роста потребительских цен составил 0,8%, а в ноябре того же года – 0,6%. Однако в январе прошлого года эта цифра была такой же, как в этом году – 1,3%.

Поэтому, как отмечает Госстат, на годовом уровне инфляция осталась прежней – 10%.

В то же время, базовая инфляция снизилась – вместо 0,4% в декабре 2021 года, 0,1% в январе 2022 года. В январе прошлого года базовая инфляция составила 0,3%, поэтому годовой показатель изменился. Теперь вместо 7,9% она составляет 7,6%.

Примите во внимание! По словам министра экономики Юлии Свириденко, НАБУ рассчитывает в 2022 году на снижение темпов инфляции с 10% до 5%. В прошлом году этот показатель снизился на 0,9%.

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