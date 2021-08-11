Уровень инфляции в июле 2021 года

В июле 2021 года потребительская инфляция ускорилась до 10,2% в годовом измерении против 9,5% годовых, которые были в июне. В месячном измерении цены выросли на 0,1%, а больше всего подорожал за это время сахар, согласно аналитике Госстата.

Подробнее Рекордный рост инфляции в июле: что подорожало больше всего

Регулятор отметил, что потребительская инфляция отвечала траектории прогноза уровня инфляции в июле, но по отдельным компонентам динамика несколько отличалась. Напомним, что 22 июля, во время пересмотра уровня учетной ставки, глава НБУ отмечал, что в ближайшее время инфляция может незначительно превысить 10%.

В частности, раньше, чем ожидалось, началась коррекция внутренних цен на масло, тогда как ряд продуктов питания дорожала быстрее,

– говорится в отчете НБУ.

Прогнозируемо в течение III квартала (июль – сентябрь) инфляция будет оставаться выше 10% годовых, но замедлится уже в конце 2021 года, а целевых 5% достигнет во втором полугодии 2022 года.

Обратите внимание! НБУ повысил прогноз роста инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% годовых.

Базовые показатели инфляции

Уровень базовой инфляции в июле остался на июньском уровне и составил 7,3% .

Рост цен на обработанные продовольственные товары в дальнейшем ускорялось до 12,3% год к году. В июле продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.

Повышение стоимости услуг ускорилось до 8,2% год к году. В этой категории НБУ имеет в виду: цены в заведениях, аренда жилья, страхование, стоимость общественного транспорта.

Рост цен на непродовольственные товары – до 1,2% год к году.

Рост цен на сырые продукты питания – до 8,2% год к году. Цены росли в июле на яйца, молоко, мясо, сахар и борщевой набор.

– Административно регулируемые цены повысилось до 18,5% год к году, ускорилось удорожание алкогольных напитков, стоимость авиатарифов и тарифов на местную телефонную связь. Что касается стоимости природного газа, то в НБУ отметили его замедление.

Замедление стоимости природного газа

Рост стоимости природного газа несколько замедлился прежде всего из-за эффекта базы сравнения. Так, несмотря на стремительное подорожание газа в Европе в июле стоимость газа для украинских домохозяйств выросла на 3,3% благодаря возможности заключения годовых контрактов.

Важно Цена на газ снова бьет рекорд: какая стоимость топлива на АЗС

Цена топлива

Темпы роста стоимости топлива продолжили постепенно замедляться до 33,8% год к году. Такое замедление в НБУ объяснили:

эффектом базы сравнения,

и государственным регулированием цен, в частности ограничения торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.