В Украине в 2020 году вырос уровень инфляции: на сколько
В Украине в течение 2020 года рост потребительских цен ускорился до 5%. Впрочем, в декабре прошлого года показатель инфляции несколько уменьшился. Он составлял 0,3%, а в ноябре – 0,7%.
В 2019 году рост потребительских цен составил 4,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Рекомендуем Какой была экономика Украины в 2020 году и чего гражданам ждать в дальнейшем
Инфляция в 2020 году
В декабре 2020 года базовая инфляция составила 0,3%, после 0,7% в ноябре и 0,8% в октябре. В декабре 2019 года этот показатель был отрицательным – -0,3%,
– рассказали в Госстате.
В ведомстве добавили: "В годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря выросла до 4,5% с 3,9% по итогам ноября и 3,2% по итогам октября. В 2019 базовая инфляция составила 3,9%".
Заметим, больше всего в 2020 году в Украине подорожали овощи, яйца, подсолнечное масло и коммунальные услуги. Впрочем, фрукты наоборот подешевели.
Что такое инфляцияИнфляция – это длительный рост общего уровня цен. Он характеризуется снижением покупательной способности денежной единицы. Важными характеристиками процесса являются количество товаров, цены на которые растут, и длительность роста цен.
Поделиться новостью