В Украине в течение 2020 года рост потребительских цен ускорился до 5%. Впрочем, в декабре прошлого года показатель инфляции несколько уменьшился. Он составлял 0,3%, а в ноябре – 0,7%.

В 2019 году рост потребительских цен составил 4,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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Инфляция в 2020 году

В декабре 2020 года базовая инфляция составила 0,3%, после 0,7% в ноябре и 0,8% в октябре. В декабре 2019 года этот показатель был отрицательным – -0,3%,

– рассказали в Госстате.

В ведомстве добавили: "В годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря выросла до 4,5% с 3,9% по итогам ноября и 3,2% по итогам октября. В 2019 базовая инфляция составила 3,9%".

Обратите внимание! Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. Кстати, в 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.

Заметим, больше всего в 2020 году в Украине подорожали овощи, яйца, подсолнечное масло и коммунальные услуги. Впрочем, фрукты наоборот подешевели.