Ситуация с инфляцией в Турции
Потребительские цены в декабре выросли на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, согласно данным Турецкого статистического института. В настоящее время они продолжают расти быстрее с сентября 2002 года.
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Какие категории подорожали за год больше всего
- Рост цен в Турции произошел в результате роста транспортных расходов почти на 54%
- Цены на продукты питания и напитки резко выросли на 43,8%.
- Цены на бытовую технику и гостиничные услуги также выросли более чем на 40%.
Политика низких ставок
Центральный банк Турции продолжал снижать процентную ставку в декабре 2021 года. Такая тенденция наблюдалась четвертый месяц подряд. Следует заметить, что центральные банки обычно повышают процентные ставки, когда инфляция стремительно растет.
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Что происходит с лирой
Национальная валюта Турции (турецкая лира) потеряла более 40% по отношению к доллару в прошлом году. Обвал был вызван упорным требованием Эрдогана, чтобы центробанк продолжал снижать процентную ставку.
Эрдоган также призвал частные и юридические лица защищать лиру во время выступления в бизнес-ассоциации в Стамбуле. Он подчеркнул, что население должно брать за ориентир турецкую лиру, а не иностранную валюту, иначе Турция обречена на провал.
Турецкая лира, наши деньги – вот то, с чем мы будем двигаться дальше. Не с иностранной валютой,
– подчеркнул Эрдоган.
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Как турецкая лира обесценивалась в 2021 году
- 20 марта турецкая лира обвалилась на 14% после увольнения главы центробанка страны.
- С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку до 15% – на 400 базовых пунктов.
- 25 октября лира обесценилась до 9,85 доллара за лиру. Причиной тому стало заявление президента Турции Эрдоган, что он распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.
- 23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет "экономическую войну за независимость", и это заявление мгновенно обесценило курс лиры до 12,49 доллара.
- С начала ноября лира обвалилась на 31%.
Почему турецкая лира продолжает обесцениваться: смотрите видео