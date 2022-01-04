Ситуация с инфляцией в Турции

Потребительские цены в декабре выросли на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, согласно данным Турецкого статистического института. В настоящее время они продолжают расти быстрее с сентября 2002 года.

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Обратите внимание! В настоящее время инфляция в 36% годовых превышает средние прогнозы в 30.6% из-за стремительного роста цен на транспорт и продовольствие.

Какие категории подорожали за год больше всего

Рост цен в Турции произошел в результате роста транспортных расходов почти на 54%

Цены на продукты питания и напитки резко выросли на 43,8%.

Цены на бытовую технику и гостиничные услуги также выросли более чем на 40%.

Политика низких ставок

Центральный банк Турции продолжал снижать процентную ставку в декабре 2021 года. Такая тенденция наблюдалась четвертый месяц подряд. Следует заметить, что центральные банки обычно повышают процентные ставки, когда инфляция стремительно растет.

Напомним , что Эрдоган ранее заявлял, что политика низких ставок – часть успешной "войны за экономическую независимость", отмечая, что ранее уже снизил инфляцию в Турции до около 4% и добьется этого снова.

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Что происходит с лирой

Национальная валюта Турции (турецкая лира) потеряла более 40% по отношению к доллару в прошлом году. Обвал был вызван упорным требованием Эрдогана, чтобы центробанк продолжал снижать процентную ставку.

Напомним , что Эрдоган обвинил в экономических бедах Турции иностранное вмешательство, отметив, что он ведет борьбу за огромную финансовую независимость страны.

Эрдоган также призвал частные и юридические лица защищать лиру во время выступления в бизнес-ассоциации в Стамбуле. Он подчеркнул, что население должно брать за ориентир турецкую лиру, а не иностранную валюту, иначе Турция обречена на провал.

Турецкая лира, наши деньги – вот то, с чем мы будем двигаться дальше. Не с иностранной валютой,

– подчеркнул Эрдоган.

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Как турецкая лира обесценивалась в 2021 году

20 марта турецкая лира обвалилась на 14% после увольнения главы центробанка страны.

С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку до 15% – на 400 базовых пунктов.

25 октября лира обесценилась до 9,85 доллара за лиру. Причиной тому стало заявление президента Турции Эрдоган, что он распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.

23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет "экономическую войну за независимость", и это заявление мгновенно обесценило курс лиры до 12,49 доллара.

С начала ноября лира обвалилась на 31%.