Уровень инфляции будет наблюдаться в течение длительного периода. Об этом сообщил заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо.

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По его словам, к началу войны на 2022 год ЕЦБ прогнозировал рост ВВП на уровне 4% и чуть меньше на 2023 год.

В наших последних прогнозах, даже в худшем сценарии на этот год, мы по-прежнему предполагаем рост более чем на 2% в еврозоне,

– отметил он.

Также Хурадо подчеркнул, что никакой стагфляции ожидать не следует. Однако будет выше инфляция в течение более длительного периода.

К слову. Также ранее аналитики ЕЦБ прогнозировали на 2022 год прирост ВВП в Еврозоне на уровне 3,7%.

Что такое инфляция

Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для стран развивается – 5±1% годовых.

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