Инфляция в США растет, – экономист назвал факторы, которые повлияют на финансовую сферу Украины

Есть много факторов, которые очень будут влиять на развитие украинской экономики. В основном речь идет об условиях мирового уровня.

Например, инфляция в Соединенных Штатах Америки или противостояние государств. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономист Тарас Козак.

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Что влияет на экономику Украины

Он пояснил, что первым фактором является большая инфляция в США и Европе, которая только растет. Она может достичь отметки, которой не было с 1970 – 1980 годов.

Это окажет влияние на стоимость денег в мире, в частности в Украине. Поэтому украинская инфляция снова будет расти и вредить быстрому экономическому развитию,

– заметил Козак.

По его словам, вторым фактором является геополитика, в частности когда США перестали быть мировым гегемоном. "США из мирового полицейского превращаются в одного из лидеров. На лидерские места очень стремительно вышел Китай", – рассказал экономист.

По мнению политологов, противостояние между США и Китаем может произойти не на военной, а только на торгово-экономической почве.

Для США, как он отметил, противостояние с Китаем является важнейшей задачей. Поэтому борьба с Россией, поддержка Украины может отойти для государства на второй план.

Экономист назвал факторы, которые повлияют на финансовую сферу Украины: смотрите видео