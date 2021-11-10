Инфляция в США растет: цены обновили одиннадцатилетний рекорд

За октябрь оптовые цены в США выросли на 8,6% в годовом измерении против сентября. Это самый высокий рост цен за 11 лет, согласно данным Министерства труда.

Уровень инфляции в США

Индекс цен производителей за месяц поднялся на 0,6% выше сентябрьского роста в 0,5%, поэтому экономика страны все еще испытывает инфляционное давление. Стоит отметить, что такой рост инфляции в годовом исчислении также соответствует прогнозам Dow Jones.

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Почему инфляция растет

В ФРС прогнозируют, что инфляция в США вернется в целевой диапазон в 2% в 2022 году.

В Федеральной резервной системе США (ФРС) полагают, что повышение цен обусловлено в первую очередь временными факторами. К примеру, разрывы в цепочках поставок, связанные с пандемией.

Отметим, что в отчете ФРС признала, что инфляционное давление продолжается длительнее, чем считалось. На минувшей неделе центробанк проголосовал за сокращение темпов ежемесячной покупки активов.

Покупка облигаций

. Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Следует отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет экономике.

Экономисты Citigroup прогнозируют, что ФРС придется ускорить запланированные темпы сокращения покупки облигаций с 15 миллиардов долларов в месяц до 22,5 миллиарда долларов.

В этом случае программа количественного смягчения будет полностью прекращена до апреля 2022 года. Это позволит ФРС начать повышать ставку, если инфляция по-прежнему будет проблемой.

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Как выросли цены в США

Рост цен за месяц составляет 0,4%, что чуть ниже ожидаемых экспертами 0,5%, но больше чем 0,1% в сентябре. Показатели считали, не включая цену на продукты питания и энергоносители.

составляет 0,4%, что чуть ниже ожидаемых экспертами 0,5%, но больше чем 0,1% в сентябре. Показатели считали, не включая цену на продукты питания и энергоносители. В годовом исчислении цены выросли на 6,2%. Это самый быстрый рост цен с ноября 2010 года.

цены выросли на 6,2%. Это самый быстрый рост цен с ноября 2010 года. Октябрьский индекс потребительских цен, который, как ожидается, покажет рост на 0,6% в месяц для всех товаров, что приведет годовой прирост цен до 5,9%.

Какие категории прибавили в цене

Цены на товары растут быстрее, чем услуги: 1,2% и 0,2% соответственно. Рост цен на товары отвечает за 60% увеличения индекса. В то же время цены на строительные работы выросли на 6,6%. Треть роста индекса – это вина бензина, который подорожал на 6,7%.

Уровень инфляции в Украине

В октябре уровень инфляции в Украине замедлился до 10,9% в годовом исчислении против 11% в сентябре.

В НБУ прогнозируют, что она замедлится до 9,6% в декабре 2021 года.

В целевой диапазон в 5% годовых инфляция прогнозируемо вернется в конце 2022 года.

Отметим, что говядина и телятина подешевели на 10,3%.