Уровень инфляции в США
Индекс цен производителей за месяц поднялся на 0,6% выше сентябрьского роста в 0,5%, поэтому экономика страны все еще испытывает инфляционное давление. Стоит отметить, что такой рост инфляции в годовом исчислении также соответствует прогнозам Dow Jones.
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Почему инфляция растет
В Федеральной резервной системе США (ФРС) полагают, что повышение цен обусловлено в первую очередь временными факторами. К примеру, разрывы в цепочках поставок, связанные с пандемией.
Отметим, что в отчете ФРС признала, что инфляционное давление продолжается длительнее, чем считалось. На минувшей неделе центробанк проголосовал за сокращение темпов ежемесячной покупки активов.
Покупка облигаций
Экономисты Citigroup прогнозируют, что ФРС придется ускорить запланированные темпы сокращения покупки облигаций с 15 миллиардов долларов в месяц до 22,5 миллиарда долларов.
В этом случае программа количественного смягчения будет полностью прекращена до апреля 2022 года. Это позволит ФРС начать повышать ставку, если инфляция по-прежнему будет проблемой.
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Как выросли цены в США
- Рост цен за месяц составляет 0,4%, что чуть ниже ожидаемых экспертами 0,5%, но больше чем 0,1% в сентябре. Показатели считали, не включая цену на продукты питания и энергоносители.
- В годовом исчислении цены выросли на 6,2%. Это самый быстрый рост цен с ноября 2010 года.
- Октябрьский индекс потребительских цен, который, как ожидается, покажет рост на 0,6% в месяц для всех товаров, что приведет годовой прирост цен до 5,9%.
Какие категории прибавили в цене
Цены на товары растут быстрее, чем услуги: 1,2% и 0,2% соответственно. Рост цен на товары отвечает за 60% увеличения индекса. В то же время цены на строительные работы выросли на 6,6%. Треть роста индекса – это вина бензина, который подорожал на 6,7%.
Уровень инфляции в Украине
- В октябре уровень инфляции в Украине замедлился до 10,9% в годовом исчислении против 11% в сентябре.
- В НБУ прогнозируют, что она замедлится до 9,6% в декабре 2021 года.
- В целевой диапазон в 5% годовых инфляция прогнозируемо вернется в конце 2022 года.