Инфляция в США

Консенсус-прогноз предполагал 5,3%, однако в месячном выражении рост составил 0,5%, что соответствует ожиданиям. Темпы роста снизились с 0,9% в июне текущего года.

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Индекс потребительских цен (CPI)

Базовый индекс потребительских цен (CPI), не включающий цены на продукты питания и топливо, вырос:

на 0,3% в месячном выражении (аналитики ожидали, что вырастет на 0,4%),

на 4,3% в годовом (прогноз аналитиков – 4,3%).

Наибольшее повлияли на рост базового индекса потребительских цен цены на жилье и аренду, из-за чего индекс вырос на 0,4%.

Продовольственный индекс

Что касается цен на продовольственные продукты, то они продолжили расти в июле. Продовольственный индекс увеличился на 0,7% в июле после роста на 0,8% в июне, сообщает BLS.

Почему Федеральный резерв ориентируется на базовую инфляцию в своих прогнозах

Обратите внимание, что в своей монетарной политике FED (Федеральная резервная система США) склонна ориентироваться именно на базовую инфляцию, несмотря на то, что использует несколько иной показатель – PCE Price Core. Ведь замедление темпов роста базовой инфляции позволяет регулятору не спешить с началом свертывания монетарных стимулов, о котором говорят чиновники последние недели.

Базовая инфляция в США по индексу потребительских цен год к году

Уровень базовой инфляции в США по CPI / Скриншот инфографики BCS EXPRESS

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Уровень инфляции: прогноз председателя FED

В июле глава Федерального резерва США Джером Пауэлл заявлял, что рынок труда все еще очень далек от того состояния, при котором центробанк будет готов сокращать стимулы. Также Пауэлл добавил, что инфляция вероятно будет оставаться высокой еще несколько месяцев, а потом смягчится.