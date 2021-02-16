Как инфляция "съедает" ваши сбережения и что делать, чтобы сохранить деньги
За тысячу гривен, которые вы отложили под подушку прошлого года, сейчас можно купить меньше. Рассказываем как инфляция влияет на наши сбережения и что делать, чтобы этого избежать.
Источник:24 канал
Как инфляция влияет на сбережения
Несмотря на то, что Нацбанк таргетирует инфляцию на уровне 5±1%, в последние годы она достаточно высока. На сколько растет инфляция – настолько деньги теряют свою ценность.
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Начиная с 2014 года, в Украине наблюдалась высокая инфляция:
- В 2014 году – 24,9%;
- В 2015 году инфляция достигла 43,3%;
- В 2016 году потребительские цены выросли на 12,4%;
- В 2017 году инфляция все еще на высоком уровне – 13,7%;
- В 2018 году уровень инфляции снизился до 9,8%;
- В 2019 году подорожание цен было на уровне 4,1%;
- В 2020 году несмотря на коронакризу инфляция была на уровне 5%.
Именно такими темпами украинские гривны теряли свою ценность. За несколько лет сбережения под матрасом потеряли половину своей ценности.
Как сохранить сбережения
Депозит
Депозит в банке – это отличный способ не так заработать, как хотя бы защитить свои сбережения. По данным Нацбанка средняя ставка доходности по депозитам в январе 2021 была на уровне 8%. Если вычесть НДС, то высока вероятность не только сохранить деньги от инфляции, но и немного заработать.
Валюта
К сожалению, уровень инфляции в Украине еще достаточно высок. Поэтому для сбережений можно выбрать валюту, которая меньше подвергается инфляционным колебаниям. Популярными есть американский доллар и евро.
К тому же в последние годы украинской гривны присущи девальвационные процессы – то есть ее удешевления относительно этих валют. Таким образом, только в 2020 году гривна упала на 20% относительно доллара по подсчетам журналистов 24 канала.
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Инвестиции
Конечно лучшим сбережениям могут стать инвестиции в различного рода активы – золото, акции, нефть, фондовые индексы или даже криптовалюту. Это выгодно, но одновременно рискованно.
Однако, в Украине пока слабо развиты условия для того, чтобы население свободно инвестировало, как это делают американцы или европейцы.
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