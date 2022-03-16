На прошлой неделе, 7 – 11 марта, инфляция достигла 2,09%, а неделей ранее – 2,22%. За последнюю неделю резко выросли цены почти на все товары и услуги:
- поездки в Турцию подорожали на 28,4%;
- сахар — на 12,8%;
- телевизоры — на 12,5%;
- помидоры — на 12,3%;
- бананы — на 11, 3%.
Важно ЕС предполагает возможность продовольственного кризиса
Причины инфляции
Инфляция в России резко ускорилась на фоне падения курса рубля до исторического минимума. А также из-за увеличения спроса на широкий спектр товаров – от базовых пищевых продуктов до автомобилей. Россияне ожидают, что цены вырастут еще выше, поэтому скупают все больше. В результате они лишь ускоряют неизбежное.
Несмотря на все это Центробанк и дальше планирует завершить год с инфляцией в 4%. Напомним, что для сдерживания роста цен центральный банк России поднял ключевую ставку вдвое – до 20%.
К теме – Россияне начали биться за сахар в магазинах: смотрите видео