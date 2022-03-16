На прошлой неделе, 7 – 11 марта, инфляция достигла 2,09%, а неделей ранее – 2,22%. За последнюю неделю резко выросли цены почти на все товары и услуги:

поездки в Турцию подорожали на 28,4%;

сахар — на 12,8%;

телевизоры — на 12,5%;

помидоры — на 12,3%;

бананы — на 11, 3%.

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Причины инфляции

Инфляция в России резко ускорилась на фоне падения курса рубля до исторического минимума. А также из-за увеличения спроса на широкий спектр товаров – от базовых пищевых продуктов до автомобилей. Россияне ожидают, что цены вырастут еще выше, поэтому скупают все больше. В результате они лишь ускоряют неизбежное.

Несмотря на все это Центробанк и дальше планирует завершить год с инфляцией в 4%. Напомним, что для сдерживания роста цен центральный банк России поднял ключевую ставку вдвое – до 20%.

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