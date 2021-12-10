Инфляция в октябре

В ноябре инфляция замедлилась до 10,3% против 10,9% годовых в октябре. Напомним, что в НБУ ожидают, что до конца 2021 года она составит около 10% годовых.

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Также в НБУ отметили, что рекордные урожаи и коррекция мировых цен будут способствовать замедлению продовольственной инфляции. Весной следующего года после завершения отопительного сезона также ожидается понижение цен на газ в Европе.

Что да инфляция Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Следует отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

Как выросли потребительские цены

Потребительские цены в Украине в ноябре 2021 года по отношению к октябрю выросли на 0,8%.

С начала 2021 года – на 9,4%.

Изменение цен в Украине в течение года / Инфографика Госстата

Как изменились цены в ноябре

На 7,8% подорожали овощи.

На 5,8 – 0,9% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко и молочные продукты, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло, сахар, рыбу и продукты из рыбы, рис, яйца.

На 0,6% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия.

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Обратите внимание , что на 7,6% – 0,5% подешевели фрукты, мясо птицы, свинина, подсолнечное масло.

Как изменились другие позиции

Категория " одежда и обувь " подешевела на 2,1%, в том числе обувь – на 2,3%, а одежда – на 2,1%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь в результате удорожания топлива и масел на 2,9%, проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,0% и 1,3% соответственно.