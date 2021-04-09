Рост потребительских цен в Украине по итогам марта 2021 года ускорилось в годовом измерении до 8,5%. Инфляция в марте выросла на 1,7%.

Инфляция в марте 2021 года

Рост потребительских цен в Украине по итогам марта 2021 года ускорился в годовом измерении до 8,5% с 7,5% по итогам февраля. Относительно других месяцев: на 6,1% – по итогам января и 5% – по итогам декабря 2020 года.

Кстати В мире цены на продукты выросли всего с 2014 года

Как сообщила Государственная служба статистики, инфляция увеличилась до 1,7%, тогда как в феврале она составляла 1%, в январе – 1,3%.

Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 7%. При этом НБУ указывал, что инфляция в первом квартале 2021 года оказалась выше его ожиданий.

Что такое инфляция

Инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен. Она отражает снижение покупательной способности денежной единицы.

Как выросли цены в марте

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего – на 9,7% подорожало подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

На 4,8 – 1,0% выросли цены на следующие продукты:

сахар,

фрукты,

продукты переработки зерновых,

рис,

хлеб,

мясо и мясопродукты,

овощи,

масло,

кисломолочную продукцию,

сало,

рыбу

продукты из рыбы.

Между тем на 0,6% подешевели яйца.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%. Одежда – на 13,0%, обувь – на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 4,4% и 1,6% соответственно.

Уровень инфляции и как подорожали продукты в марте/Данные Госкомстата

Уровень инфляции в Украине: прогноз МВФ

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) от МВФ, среднегодовая инфляция в Украине выглядит следующим образом:

в 2020 году снизилась до 2,7%,

в 2021 году прогнозируемо увеличится до 7,9%,

в 2022 году прогнозируемо уменьшится до 6,8%.

Инфляция в конце этого года составит 7,2%, а на конец следующего – 6% в сравнении с 5% в прошлом.