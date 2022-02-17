Инфляция в Канаде выросла до нового максимума за последние 30 лет

По результатам января этого года уровень инфляции в Канаде почти достиг показателей 1991 года. Одной из причин роста цен стали проблемы с цепями поставок.

Уровень инфляции в Канаде

В годовом измерении уровень инфляции в январе составил 5,1%. Следует отметить, что январский показатель является наивысший против 5,5% годовых, зафиксированных в сентябре 1991 года. Уровень инфляции в стане уже 10 месяцев подряд превышает целевой диапазон центробанка Канады в 1 – 3% годовых.

Обратите внимание Инфляция в Украине в январе выросла до 1,3%, в годовом измерении осталась 10%, – Госстат

Что прогнозировали эксперты

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что инфляция в январе останется на уровне 4,8%. Руководитель Банка Канады Тифф Маклем заявил, что для преодоления высокой инфляции процентные ставки необходимо повысить, и канадцам следует ожидать многократного повышения.

На что выросли цены

Расходы на жилье в январе выросли в годовом исчислении на 6,2% – это самый быстрый темп с февраля 1990 года.

Цены на продукты питания выросли на 5,7%. Это произошло из-за проблемы с цепями поставок и неблагоприятных условий выращивания.

Ситуация с инфляцией в мире

В Украине в январе 2022 года уровень инфляции остался на уровне 10% годовых. НБУ ожидает, что по результатам 2022 года уровень инфляции составит 7,5% годовых, а в целевом диапазоне 5±1% она окажется только в 2023 году. Также инфляционное давление заставило регулятор резко повысить учетную ставку с 9 до 10%.

в январе 2022 года уровень инфляции остался на уровне 10% годовых. НБУ ожидает, что по результатам 2022 года уровень инфляции составит 7,5% годовых, а в целевом диапазоне 5±1% она окажется только в 2023 году. Также инфляционное давление заставило регулятор резко повысить учетную ставку с 9 до 10%. Инфляция в Еврозоне ускорилась до 5,1% годовых в январе, когда ожидался ее спад до 4,4%. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что высокие цены на энергоноситель в течение этого года будут подпитывать инфляцию. В частности, речь идет о высоких ценах на газ.

ускорилась до 5,1% годовых в январе, когда ожидался ее спад до 4,4%. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что высокие цены на энергоноситель в течение этого года будут подпитывать инфляцию. В частности, речь идет о высоких ценах на газ. В январе 2022 года инфляция в Великобритании достигла 5,5% годовых и осталась на уровне 30-летнего максимума. Больше о причинах роста инфляции в стране, читайте здесь.

достигла 5,5% годовых и осталась на уровне 30-летнего максимума. Больше о причинах роста инфляции в стране, читайте здесь. В Турции уровень инфляции составил 48,7% годовых. Это самый высокий показатель за два десятилетия.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

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