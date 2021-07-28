Уровень инфляции в мире

В США индекс потребительских цен, который является важнейшим показателем, характеризующим инфляционные процессы в экономике страны, вырос на 5,4% за последний год. Стоит отметить, что это самый быстрый прирост индекса за последние 13 лет.

В Великобритании темпы инфляции в июне с 2,1% подскочили до 2,5%, как сообщает издание BBC . Такой показатель является самым высоким за последние три года и значительно выше целевой показатель Банка Англии в 2%.

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Уровень инфляции в Украине Глава НБУ Кирилл Шевченко предупредили, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года. Прогнозируемо в уже в IV квартале 2021 года она начнет замедляться, благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители, уверены в Нацбанке. Поэтому до 5% годовых она вернется во втором полугодии 2022 года, прогнозирует регулятор. По результатам июня инфляция в Украине осталась на майском уровне и составила 9,5% в годовом измерении . Что касается цен, то они выросли на 6,4% с начала 2021 года, согласно аналитике Госстата. Напомним, что из-за инфляционного давление НБУ продлил цикл поднятия учетной ставки и поднял ее до 8%, подробнее об этом, читай в другом нашем материале.

Прогноз МВФ относительно уровня инфляции

В МВФ прогнозируют, что в 2022 году инфляция начнет затухать и вернется к своему доковидному уровню. Вместе с тем в Фонде предупреждают о существовании риска, касательно временного роста цен, которое станет более длительным и центробанкам возможно надо будет принять превентивные меры.

Высокие цены означают более высокую вероятность, что центробанкам придется отказаться от своей супер адаптивной монетарной политики. Например, начать сокращать рыночные стимулы, включая покупку активов, объясняют в издании CNBC.

Также ранее в МВФ отмечали, что дополнительная фискальная поддержка со стороны США может еще больше усилить инфляционное давление и привести к скачку цен раньше, чем сейчас ожидается.

Факторы стабильно высокой инфляции

Главный экономист МВФ Гита Гопинат в своем блоге назвала некоторые факторы, которые могут привести к стабильно высокой инфляции:

устойчивы разрывы в цепях поставок,

быстрый рост цен на недвижимость.

На высокий уровень инфляции в 2022 году, для стран чья экономика развивается, может существенно повлиять подорожание продуктов питания и обесценивание валюты.

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Уровень инфляции: прогноз главы Федерального резерва США

В июле глава Федерального резерва США Джером Пауэлл заявлял, что рынок труда все еще очень далек от того состояния, при котором центробанк будет готов сокращать стимулы. Также Пауэлл добавил, что инфляция вероятно будет оставаться высокой еще несколько месяцев, а потом смягчится.

Рост мировой экономики

МВФ в обновленном июльском отчете сохранил свой апрельский прогноз роста мирового ВВП в 2021 году на уровне 6%, однако пересмотрел ожидания роста экономики в 2022 году. В Фонде прогнозируют 4,9% против 4,5%.

Увеличение на 0,5 процентных пунктиров обусловлено дополнительной фискальной поддержкой, которые правительства, особенно США, начнут оказывать с 2021 году и лучшими экономическими показателями стран,

– говорится в отчете МВФ.

Подробнее Как будет расти экономика разных стран в 2021 году: обновленный прогноз МВФ

Как на рост экономики влияет уровень вакцинации

Стоит отметить, что на прогноз роста экономики непосредственно влияет уровень вакцинации. Согласно данным Our World in Data, в мире следующая статистика вакцинированного населения от COVID-19:

13,81% от общемирового уже полностью вакцинированы,

13,46% – привитые частично.

Доступ к вакцинам стал разделительной линией, которая разделила мир на два блока. Первый, в который входят почти все развитые экономики, может рассчитывать на нормализацию уже в конце этого года. Второй столкнется с новыми вспышками инфекций и смертности,

– рассказывают в МВФ.

Процент полностью вакцинированных в странах с разной экономикой

В США и Канаде процент полностью вакцинированных граждан превышает 54%.

В ПА – 3,9%.

В Египте – 1,57%.