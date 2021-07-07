Какой будет инфляция и экономический рост Украины в 2021 году: прогноз министра экономики

Глава Министерства экономики Алексей Любченко, во время форума "Украина 30. Международная политика", рассказал, что рост экономики прогнозируемо составит около 4% в текущем году. Инфляция достигнет 8%.

Экономика Украины в 2021 году

Господин Любченко рассказал, что экономика Украины оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19. В общем, правительство прогнозирует, что текущий и следующий год – будут периодом восстановительного роста для экономики страны.

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Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций – до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность,

– рассказал Любченко.

Планы правительства до 2030 года

Стратегическая перспектива Украины до 2030 года – экономика, которая основана на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов, подчеркнул глава Минэкономики. По его мнению, драйвером в течение следующих лет для Украины будут инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

Выступление глава Минэкономики Алексея Любченка во время форума "Украина 30. Международная политика"