Экономика Украины в 2021 году
Господин Любченко рассказал, что экономика Украины оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19. В общем, правительство прогнозирует, что текущий и следующий год – будут периодом восстановительного роста для экономики страны.
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Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций – до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность,
– рассказал Любченко.
Планы правительства до 2030 года
Стратегическая перспектива Украины до 2030 года – экономика, которая основана на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов, подчеркнул глава Минэкономики. По его мнению, драйвером в течение следующих лет для Украины будут инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.
Выступление глава Минэкономики Алексея Любченка во время форума "Украина 30. Международная политика"