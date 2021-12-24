Инфляция в Японии обновила двухлетний максимум: как выросли цены
24 декабря 2021 , 11:53Читати новину українською
Источник:"Интерфакс–Украина"
Уровень инфляции в Японии повысился до максимальных показателей с января 2020 года. Больше всего цены выросли на горючее и коммунальные услуги – на 9,2%.
Рост инфляции в Японии
Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем год назад, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. По результатам октября инфляция составила 0,1%.
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Как выросли потребительские цены
Потребительские цены увеличились на 0,5% в годовом исчислении, согласно данным центробанка ЯпонииОтметим, что эксперты в среднем прогнозировали рост всего на 0,4%.
- Сильнее всего повлияли на ускорение инфляции в прошлом месяце цены на горючее и коммунальные услуги, выросли на 9,2%.
- Цена пищевых продуктов – на 1,4%.
- Отдых и развлечения – на 4,3%.
- Образовательные услуги – на 1,2%.
Какие позиции подешевели
- Транспортные и коммуникационные сервисы подешевели на 6,9%.
Медицинское обслуживание – на 0,2%.
- Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,6%.
Ситуация с инфляцией в мире
- В ноябре 2021 года инфляция в Великобритании достигла 10-летнего пика накануне важного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике;
- В странах еврозоны этот показатель тоже обновил исторический максимум, достигнув самого высокого показателя с 1997 года;
- В США цены растут самыми быстрыми темпами с 1982 года, согласно данным Министерства труда США. Это оказывает давление на восстановление экономики и поднимает ставки для Федеральной резервной системы;
- В Турции кроме существенного обвала лиры в 2021 году зафиксировали и рекордный рост цен на товары за 3 года.
- Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 10,3% против 10,9% годовых в октябре. НБУ прогнозирует, что уровень инфляции составит примерно 10% и продолжит снижаться и в следующем году.
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