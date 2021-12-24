Рост инфляции в Японии

Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем год назад, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. По результатам октября инфляция составила 0,1%.

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Как выросли потребительские цены

Потребительские цены увеличились на 0,5% в годовом исчислении, согласно данным центробанка ЯпонииОтметим , что эксперты в среднем прогнозировали рост всего на 0,4%.

Сильнее всего повлияли на ускорение инфляции в прошлом месяце цены на горючее и коммунальные услуги, выросли на 9,2%.

Цена пищевых продуктов – на 1,4%.

Отдых и развлечения – на 4,3%.

Образовательные услуги – на 1,2%.

Какие позиции подешевели

Транспортные и коммуникационные сервисы подешевели на 6,9%.

Медицинское обслуживание – на 0,2%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,6%.

Ситуация с инфляцией в мире