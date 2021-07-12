Инфляция в июне: как изменились цены в Украине за месяц

В июне инфляция в Украине осталась на майском уровне и составила 9,5% в годовом измерении. Что касается цен, то они выросли на 6,4% с начала 2021 года.

Как изменились цены в июне

Согласно с аналитикой Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия наоборот повысились на 1%.

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Продукты

Какие продукты подешевели в июне

Больше всего подешевели яйца – на 16%. Однако, отметьте, что эксперты считают, что стоимость яиц может существенно возрасти уже в августе и десяток будет стоить 40 гривен.

– на 16%. Однако, отметьте, что эксперты считают, что стоимость яиц может существенно возрасти уже в августе и десяток будет стоить 40 гривен. На 2,8 – 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину.

Какие продукты наоборот подорожали в июне

На 3,4 – 0,4% подорожали такие продукты, как: подсолнечное масло, рыба, продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

Обратите внимание, что в мае больше всего среди продуктов питания выросла стоимость фруктов, подсолнечного масла, мяса и мясных продуктов. Подробнее об инфляции в мае, читайте в другом нашем материале

Цены на алкоголь и табачные изделия повысились в среднем на 1,0%, а именно:

на 1,2% выросла стоимость табачных изделий в июне, по сравнению с маем;

на 0,7% – алкогольных напитков.

Тарифы и стоимость топлива

Тарифы на коммунальные услуги и цены на газ и другие виды топлива выросли на 0,4%. В Госстате такой рост стоимости коммуналки объяснили повышением платы за содержание домов и придомовых территорий на 1,0%, а природного газа – на 0,7%.

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Обратите внимание, что КГГА прогнозирует увеличение тарифов на отопление и горячую воду от 30 до 40% уже этой осенью не только в Киеве, но и по всей Украине. Поэтому, администрация обратилась с письмом к правительству, где предложили на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа добытого АО "Украгазвидобування" (который является частью группы компаний "Нафтогаз Украины") природным газом социального назначения. Поскольку его себестоимость составляет не более 4 тысяч гривен за тысячу кубометров газа.

Цены на транспорт

Цены на транспорт выросли на 1,0% прежде всего, из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно, объяснили в Госстате.

График изменения цен за год: с июня 2020 года по июнь 2021 года / Инфографика Госстата