Инфляция в Еврозоне обновила исторический максимум

30 ноября 2021 , 14:57
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Источник:

Євростат

Согласно данным Евростата, уровень инфляции в Еврозоне достиг наивысшего показателя с 1997 года. Все из-за стремительного скачка цен на электроносители и услуги.

Уровень инфляции в Еврозоне 

  • Годовая инфляция в Еврозоне ускорилась до 4,1% в октябре против 3,4% в сентябре.
  • В ЕС – до 4,4% против 3,6% в сентябре.

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Напомним , что по результатам сентября годовая инфляция в странах Еврозоны выросла до 3,4% с 3% в августе – максимум с сентября 2008 года.

В каких странах темпы роста инфляции самые большие

Среди стран Еврозоны в октябре самая высокая инфляция была в:

  • Литве – 8,2%,
  • Эстонии – 6,8%,
  • Венгрии – 6,6%,
  • Румынии – 6,5%,
  • Польши – 6,4%,
  • Латвии – 6%.
Обратите внимание! В Германии уровень инфляции достиг наивысшего показателя за последние 29 лет, согласно данным Федерального статистического управления страны. Потребительские цены выросли на 5,2% за год и впервые за почти 30 лет превысили пятипроцентную отметку.

Темпы роста уровня инфляции в разных странах Еврозоны / Скриншот инфографики Евростата

Вместе с тем другие страны зафиксировали умеренный рост инфляции, а в Мальте и Португалии она меньше 1,4% и 1,8% соответственно.

На какие категории цены выросли больше всего:

  • цен на энергоносители выросли на 2,21%;
  • услуги – на 0,86%;
  • на промышленные товары – на 0,55%;
  • продукты питания, алкоголь и табак – на 0,43%.

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Рекордный рост инфляции в мире

Также обратите внимание, что инфляция обновила максимумы по результатам октября в США и Великобритании. Там он ускорился до 6,2% и 4,2% соответственно.

Инфляция в США

В октябре потребительские цены в США повысились на 0,9%, хотя прогнозировали рост на уровне 0,6%. В результате в октябре инфляция составила 6,2%. В последний раз такой уровень фиксировали еще в 1990 году.

  • Основным драйвером для роста инфляции стало подорожание топлива. Цены на бензин выросли на 49% за последний год, что обновило максимум с 2014 года.
  • Индекс стоимости энергоносителей прибавил 30% за 12 месяцев, чего в США не было за последние 16 лет.

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Инфляция в Великобритании

В октябре этого года инфляция выросла до 4,2% годовых, что стало самым высоким скачком за последние десять лет. Все из-за роста цен на горючее и энергоносители. Напомним, что цель Банка Англии – 2% годовых. 

Больше всего в октябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Великобритании подорожали счета за газ, а цены на топливо достигли максимума с 2012 года. 

Какая ситуация с инфляцией в Украине

  • В сентябре инфляция в Украине ускорилась до 11% годовых, однако в октябре инфляция замедлилась до 10,9% в годовом исчислении.
  • С начала года потребительская инфляция выросла на 8,5% годовых.
  • В НБУ прогнозируют, что инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется в среднесрочную цель в 5% в конце 2022 года, подробнее об этом – читайте здесь.

Что такое инфляция

Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Следует отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет экономике.
Автор: Дар'я Вереньова