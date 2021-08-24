В 1991 году, по мнению специалистов, Украину считали едва ли не самой развитой. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономист Тарас Козак.

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Экономическая ситуация в 1990 – 2000 годах

По его словам, наше государство имело достаточно высокий валовой внутренний продукт. Но он был ориентирован не на украинцев, а на имперские амбиции Советского Союза.

Все 1990-е годы экономика стремительно падала. В частности падение было и до 10% в год. Заводы, производившие устаревшие технологии, понемногу начали отмирать.

Падение закончилось примерно в 1990 – 2000 годах. С начала XXI века украинская экономика начала отрастать. Тогда, как рассказал экономист, ввели национальную валюту – гривну, которая в первые годы имела достаточно большое доверие к себе.

Также в Украину начали переводить деньги иностранные инвесторы. Они считали, что там можно делать большой бизнес и зарабатывать деньги.

Модель экономики останавливала разруху, но мешала развитию

В это время, во время управления страной Леонидом Кучмой, сложилась такая модель экономики, которая где-то помогла остановить разруху, а где-то сильно мешала развиваться дальше.

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Победа Виктора Ющенко открыла возможности для украинцев. Гривна относительно доллара начала усиливаться. Она выросла до 4,5 гривны за доллар.

В каком состоянии экономика Украины сейчас

Сейчас, как отметил Козак, можно считать, что макроэкономические показатели находятся в неплохом состоянии.

Мы видим, что инфляция является достаточно невысокой. Даже 10% годовых – это значительно меньше, чем ужасы в 1990-х годах,

– подчеркнул экономист.

Он отметил, что сейчас средняя зарплата за полгода примерно 525 долларов. "Никогда еще в Украине не было такой высокой зарплаты в долларе. Ежегодно средняя зарплата растет примерно на 10 – 12% в реальном измерении – больше, чем инфляция", – добавил эксперт.

Козак рассказал о событиях, которые дали толчок экономике Украины: смотрите видео