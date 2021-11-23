Об этом в эфире 24 канала рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он отметил, что в 2021 году промышленная инфляция достигла более 50%.

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"В течение следующих кварталов инфляция будет уменьшаться. По плану, она вернется к инфляционной цели в конце следующего (2022) года", – рассказал Фурман.

Обратите внимание! Инфляционную динамику в конце 2021 года разовьют 2 фактора: эффекты переноса нынешнего укрепления гривны на потребительские цены и высокий урожай.

Инфляция в Украине замедлилась

По информации регулятора, в октябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,9%. Для сравнения: в сентябре она составляла 11%. В месячном измерении цены выросли на 0,9%.

Фактическая потребительская инфляция тоже замедлилась, однако была несколько выше прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за октябрь 2021 года. В НБУ пояснили, что это связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.

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