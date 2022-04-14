Инфляция потребительских цен в Британии подскочила до самого высокого уровня за последние три десятилетия, усилив давление на премьер-министра Бориса Джонсона и его министра финансов Риши Сунака.

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Месячный рост был самым высоким за время года с начала ведения записей Управления национальной статистики в 1988 году.

За повышением стоял широкий рост цен, начиная от автомобильного топлива до продуктов питания и мебели.

Британская инфляция за последний год беспрецедентно выросла, как и в большинстве других развитых стран, поскольку цены на энергоносители повысились, а проблемы с цепью поставок из-за пандемии сохранялись.

Вторжение России в Украину 24 февраля подтолкнуло цены на энергоносители еще выше, и в прошлом месяце Управление бюджетной ответственности Великобритании прогнозировало, что инфляция достигнет 40-летнего максимума в 8,7% в последнем квартале 2022 года.

Финансовые рынки почти уверены, что Банк Англии повысит процентные ставки до 1% с 0,75% 5 мая, а затем повысит их до 2% – 2,25% к концу 2022 года, хотя многие экономисты ожидают, что это не будет столь агрессивным ростом.

Банк Англии прогнозирует, что экономический рост резко замедлится в течение этого года из-за роста цен на жизнь.

Присутствуют признаки дальнейшего инфляционного давления, поскольку производители повысили цены на 11,9% за 12 месяцев (с марта по март), что стало наибольшим скачком с сентября 2008 года. Расходы производителей на сырье подскочили на 19,2% – это самый большой рост, начиная с 1997 года.