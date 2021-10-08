Уровень инфляции в сентябре 2021 года

Инфляция в сентябре в Украине подскочила с 10,2% до 11%. Это самый высокий трехлетний максимум. Инфляция более 11% была последний раз в мае 2018 года – 11,7%.

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Что такое инфляция

Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

Как выросли потребительские цены

  • Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%.
  • С начала 2021 года – на 7,5%.

Изменение цен с сентября 2020 по сентябрь 2021

Изменение цен в Украине в течение года / Инфографика Госстата

Как изменились цены на продукты в сентябре

  • В общем пищевые продукты в стране подорожали на 1,2%.
  • Больше всего подорожали яйца — на 13,6%.
  • Существенно подешевели фрукты — на 3,4%, подсолнечное масло — на 0,9%, сахар — на 0,1%.

Другие позиции, которые также подорожали в сентябре:

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8%,
  • одежда и обувь — на 7,9%,
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 0,5%,
  • предметы домашнего обихода и бытовая техника — на 0,5%,
  • здравоохранение — на 0,4%,
  • связь — на 0,6%,
  • образование — на 13,2%.

Позиции, которые подешевели за сентябрь:

  • транспорт – на 0,1%,
  • на отдых и культура — на 0,6%.