Уровень инфляции в сентябре 2021 года
Инфляция в сентябре в Украине подскочила с 10,2% до 11%. Это самый высокий трехлетний максимум. Инфляция более 11% была последний раз в мае 2018 года – 11,7%.
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Что такое инфляцияИнфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.
Как выросли потребительские цены
- Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%.
- С начала 2021 года – на 7,5%.
Изменение цен в Украине в течение года / Инфографика Госстата
Как изменились цены на продукты в сентябре
- В общем пищевые продукты в стране подорожали на 1,2%.
- Больше всего подорожали яйца — на 13,6%.
- Существенно подешевели фрукты — на 3,4%, подсолнечное масло — на 0,9%, сахар — на 0,1%.
Другие позиции, которые также подорожали в сентябре:
- алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8%,
- одежда и обувь — на 7,9%,
- жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 0,5%,
- предметы домашнего обихода и бытовая техника — на 0,5%,
- здравоохранение — на 0,4%,
- связь — на 0,6%,
- образование — на 13,2%.
Позиции, которые подешевели за сентябрь:
- транспорт – на 0,1%,
- на отдых и культура — на 0,6%.