В 2020 году цены выросли, но не так ощутимо, как могут вырасти в этом году. Рассказываем, что прогнозируют для инфляции и что подорожает больше всего.

Какой будет инфляция в 2021

В госбюджете-2021 заложили инфляцию на уровне 7,3%.

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МВФ в своем ежегодном октябрьском прогнозе заявил, что инфляция в Украине в этом году составит 6%.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики еще в июле спрогнозировали, что среднегодовая инфляция в 2021 будет на уровне 6,8%.

Однако самым важным является прогноз от Национального банка Украины, ведь именно этот орган таргетирует инфляцию, то есть применяет различные инструменты, чтобы ее контролировать.

В январе этого года Нацбанк ухудшил прогноз по уровню инфляции в 2021 году. Ранее ожидали, что она будет на уровне 6,5%, а теперь –7%.

В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1% в первом полугодии 2022 года,

– отметили в отчете НБУ.

Поэтому по разным прогнозам инфляция в 2021 году будет в пределах 6-7%. Что это значит для украинцев разбиралась Экономика 24.

Какие цены вырастут в 2021

Продукты

В 2020 году были низкие урожаи сельскохозяйственных культур. Из-за этого цены на некоторые продукты будут расти, считают в Нацбанке.

Это началось еще в конце прошлого года. В частности масло подсолнечное, которое на протяжении года сохраняло свою цену, в декабре подорожало на 21,7%, а сахар – почти на 50% по сравнению с декабрем 2019. Фрукты также ощутимо прибавили в цене 12%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Низкий урожай и повышение экспортных цен обусловили подорожание подсолнечного масла. Возобновился рост цен на сахар и муку на фоне повышения мировых цен и худшего урожая сахарной свеклы и пшеницы,

– объяснили в НБУ.

Поэтому ожидают, что в первом полугодии цены на продукты будут расти. Однако во втором полугодии в условиях хороших урожаев, цены стабилизируются.

Бензин

Цены на мировую нефть, которые рекордно обвалились весной 2020 года, восстанавливаются и уже потянули за собой повышение цен на бензин.

По данным Нацбанка, за 2020 год цены на бензин упали на 10,5%, а в этом году могут вырасти на 13,2%. Что интересно, из-за пандемии стремительно выросли продажи бензина на АЗС, поскольку люди пересаживались на частный транспорт вместо общественного.

Мы решили посмотреть, как цены на украинский бензин А-95 реагируют на изменения цены нефти Brent. Для этого мы посчитали в процентах как менялась цена по сравнению с 1 январем 2020 года.

Тогда цена нефти Brent была 66,15 доллара за баррель. А бензин А-95 на украинских АЗС стоил 27,21 гривны за литр. Видно, что после резкого падения в марте, цены на бензин в Украине начали падать аж через месяц – и то не сильно.

Самые низкие цены наблюдались в мае и июне, когда бензину удалось сбросить 20% в стоимости относительно цены 1 января. Теперь, когда цена нефти возвращается к своему уровню, а запасы с дешевой нефтью в Украине заканчиваются, бензин начал дорожать.

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Табачные изделия

С 1 января 2021 года в очередной раз выросли акцизы на табачные изделия, на этот раз на 20%, что предусмотрели законом. В Нацбанке подсчитали, что повышение ставок акцизов приведет к подорожанию на 16 – 17% в год.

Коммунальные услуги

В 2020 году стремительно подорожали тарифы на газ – на 56%, стали дороже водоснабжение и водоотведение – на 18% и 16% соответственно.

А с 1 января 2021 года сразу выросли цены на электроэнергию из-за отмены льготного тарифа. Несмотря на то, что государство вмешалось и зафиксировало тариф газ в феврале – марте, цены могут продолжить расти.

Поэтому за январь 2021 года цены изменились так:

электроэнергия – выросли на 36,6%;

канализация – подорожание на 17,3%;

водоснабжение – на 10,9% дороже;

горячая вода и отопление стоит на 3,3% больше;

природный газ подешевел на 6%.

Повышение зарплат будет способствовать инфляции

Минимальные зарплаты в Украине в этом году выросли на 20% до 6 тысяч гривен. Ранее опрошенные 24 каналом эксперты предупреждали, что такое резкое повышение лишь приведет к инфляции и другим проблемам. Нацбанк в своем отчете эти прогнозы подтвердил.

Дополнительным проинфляционным фактором будет повышение минимальной зарплаты в январе и декабре 2021 года,

– говорится в отчете.

Инфляция в 2020 неожиданно низкая

В течение 2020 года инфляция была на низком уровне и начала расти только осенью, резко увеличившись в декабре 2020. И наконец, по оценке НБУ, инфляция достигла цели в 5%.

В НБУ выделяют 2 основных фактора, которые сдерживали инфляцию:

Падение мировых цен на энергоносители;

снижение спроса на первостепенные товары и услуги.

В то же время в декабре инфляция ускорилась из-за восстановления мировой экономики и соответственно потребительного спроса.

Что такое инфляция и почему она важна

Инфляция – это когда цены растут, а покупательная способность населения падает. На самом деле инфляция даже является полезной, ведь она стимулирует экономическое развитие, но важно держать ее в разумных пределах.

Нацбанк таргетирует инфляцию на уровне 5%±1% (фактически 4-6%). Чтобы контролировать инфляцию, НБУ меняет учетную ставку. Когда инфляция быстро растет – учетную ставку поднимают. Когда инфляция на низком уровне – есть пространство для снижения учетной ставки.

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В Нацбанке ожидают, что в этом году придется повысить учетную ставку (которая сейчас на рекордно низком уровне в 6%). Поэтому стоит ожидать, что подорожают кредиты и депозиты.

Отметим, что в январе 2021 года НБУ оставил учетную ставку на уровне 6%. Следующий пересмотр состоится в марте.

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