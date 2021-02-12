Цены в 2021 стремительно вырастут: какой будет инфляция и почему это важно
В 2020 году цены выросли, но не так ощутимо, как могут вырасти в этом году. Рассказываем, что прогнозируют для инфляции и что подорожает больше всего.
Источник:24 канал
Какой будет инфляция в 2021
- В госбюджете-2021 заложили инфляцию на уровне 7,3%.
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- МВФ в своем ежегодном октябрьском прогнозе заявил, что инфляция в Украине в этом году составит 6%.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики еще в июле спрогнозировали, что среднегодовая инфляция в 2021 будет на уровне 6,8%.
Однако самым важным является прогноз от Национального банка Украины, ведь именно этот орган таргетирует инфляцию, то есть применяет различные инструменты, чтобы ее контролировать.
- В январе этого года Нацбанк ухудшил прогноз по уровню инфляции в 2021 году. Ранее ожидали, что она будет на уровне 6,5%, а теперь –7%.
В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1% в первом полугодии 2022 года,
– отметили в отчете НБУ.
Поэтому по разным прогнозам инфляция в 2021 году будет в пределах 6-7%. Что это значит для украинцев разбиралась Экономика 24.
Какие цены вырастут в 2021
Продукты
В 2020 году были низкие урожаи сельскохозяйственных культур. Из-за этого цены на некоторые продукты будут расти, считают в Нацбанке.
Это началось еще в конце прошлого года. В частности масло подсолнечное, которое на протяжении года сохраняло свою цену, в декабре подорожало на 21,7%, а сахар – почти на 50% по сравнению с декабрем 2019. Фрукты также ощутимо прибавили в цене 12%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Низкий урожай и повышение экспортных цен обусловили подорожание подсолнечного масла. Возобновился рост цен на сахар и муку на фоне повышения мировых цен и худшего урожая сахарной свеклы и пшеницы,
– объяснили в НБУ.
Поэтому ожидают, что в первом полугодии цены на продукты будут расти. Однако во втором полугодии в условиях хороших урожаев, цены стабилизируются.
Бензин
Цены на мировую нефть, которые рекордно обвалились весной 2020 года, восстанавливаются и уже потянули за собой повышение цен на бензин.
По данным Нацбанка, за 2020 год цены на бензин упали на 10,5%, а в этом году могут вырасти на 13,2%. Что интересно, из-за пандемии стремительно выросли продажи бензина на АЗС, поскольку люди пересаживались на частный транспорт вместо общественного.
Мы решили посмотреть, как цены на украинский бензин А-95 реагируют на изменения цены нефти Brent. Для этого мы посчитали в процентах как менялась цена по сравнению с 1 январем 2020 года.
Тогда цена нефти Brent была 66,15 доллара за баррель. А бензин А-95 на украинских АЗС стоил 27,21 гривны за литр. Видно, что после резкого падения в марте, цены на бензин в Украине начали падать аж через месяц – и то не сильно.
Самые низкие цены наблюдались в мае и июне, когда бензину удалось сбросить 20% в стоимости относительно цены 1 января. Теперь, когда цена нефти возвращается к своему уровню, а запасы с дешевой нефтью в Украине заканчиваются, бензин начал дорожать.
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Табачные изделия
С 1 января 2021 года в очередной раз выросли акцизы на табачные изделия, на этот раз на 20%, что предусмотрели законом. В Нацбанке подсчитали, что повышение ставок акцизов приведет к подорожанию на 16 – 17% в год.
Коммунальные услуги
В 2020 году стремительно подорожали тарифы на газ – на 56%, стали дороже водоснабжение и водоотведение – на 18% и 16% соответственно.
А с 1 января 2021 года сразу выросли цены на электроэнергию из-за отмены льготного тарифа. Несмотря на то, что государство вмешалось и зафиксировало тариф газ в феврале – марте, цены могут продолжить расти.
Поэтому за январь 2021 года цены изменились так:
- электроэнергия – выросли на 36,6%;
- канализация – подорожание на 17,3%;
- водоснабжение – на 10,9% дороже;
- горячая вода и отопление стоит на 3,3% больше;
- природный газ подешевел на 6%.
Повышение зарплат будет способствовать инфляции
Минимальные зарплаты в Украине в этом году выросли на 20% до 6 тысяч гривен. Ранее опрошенные 24 каналом эксперты предупреждали, что такое резкое повышение лишь приведет к инфляции и другим проблемам. Нацбанк в своем отчете эти прогнозы подтвердил.
Дополнительным проинфляционным фактором будет повышение минимальной зарплаты в январе и декабре 2021 года,
– говорится в отчете.
Инфляция в 2020 неожиданно низкая
В течение 2020 года инфляция была на низком уровне и начала расти только осенью, резко увеличившись в декабре 2020. И наконец, по оценке НБУ, инфляция достигла цели в 5%.
В НБУ выделяют 2 основных фактора, которые сдерживали инфляцию:
- Падение мировых цен на энергоносители;
- снижение спроса на первостепенные товары и услуги.
В то же время в декабре инфляция ускорилась из-за восстановления мировой экономики и соответственно потребительного спроса.
Что такое инфляция и почему она важна
Инфляция – это когда цены растут, а покупательная способность населения падает. На самом деле инфляция даже является полезной, ведь она стимулирует экономическое развитие, но важно держать ее в разумных пределах.
Нацбанк таргетирует инфляцию на уровне 5%±1% (фактически 4-6%). Чтобы контролировать инфляцию, НБУ меняет учетную ставку. Когда инфляция быстро растет – учетную ставку поднимают. Когда инфляция на низком уровне – есть пространство для снижения учетной ставки.
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В Нацбанке ожидают, что в этом году придется повысить учетную ставку (которая сейчас на рекордно низком уровне в 6%). Поэтому стоит ожидать, что подорожают кредиты и депозиты.
Отметим, что в январе 2021 года НБУ оставил учетную ставку на уровне 6%. Следующий пересмотр состоится в марте.
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